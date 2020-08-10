士林夜市人潮漸散！湧現「招租店面」超荒涼　網嘆1關鍵：自己造成要怪誰

▲士林夜市人潮滿滿的光景不再。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

士林夜市在幾年前貴為觀光勝地，不少遊客都會特意前往，不過由於許多店家販售的小吃價格都隨著夜市名氣水漲船高，因此在地人大多不願光顧，近期受到疫情影響，連觀光客大批湧入的光景也不再，因此就有網友好奇，招租的店面已經越來越多，「士林夜市是不是快玩完了？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「士林夜市是不是快玩完了」為題發文，原本只是廟口小商圈的士林夜市因為觀光宣傳，成為台北相當重要的景點之一，不只深受台灣人喜愛，不少陸客、外國觀光客也都非常捧場。

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然而，士林夜市近幾年隨著觀光客的湧入，「開始報復性漲價」，在地人漸漸不願光顧，近日又因疫情影響，幾乎沒什麼國外遊客前往，街上招租的店面越來越多，連假日的晚上也沒什麼人潮，因此原PO就好奇，「士林夜市是不是快玩完了？」

▲前往士林夜市觀光的旅客越來越少。（圖／記者張一中攝）

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「自己玩死自己，怪誰啊」、「大一新生才會去逛」、「貴死，不過那邊租金應該也很夠味」、「專門薛（坑）觀光客的」、「一間比一間貴」、「現在夜市價格不如吃店面的了」、「之前很多哄抬價格的攤販」、「一支玉米160（元）」、「還我10元烤肉串」。

不過也有網友指出，「我今天晚上有去士林夜市，人還是不少，買雞排一樣排隊」、「別怕，還有熊貓、Ubereats會去幫他們送」、「最近的週末都客滿好嗎？停車場都停滿」、「人還是很多啊」。