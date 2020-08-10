匯率波動「呈年減表現」！廣華-KY公布7月營收5.79億元　年衰退4.08%

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年7月合併營收為5.79億元，月增6.59%，年減4.08%；累計前7月合併營收分別為29.39億元，年衰退28.79%。

針對7月營收狀況，廣華表示，主要受到匯率波動、疫情蔓延影響，新台幣營收皆呈年減表現，但受惠於主要日系品牌車廠客戶拉貨力道增溫，挹注7月營收月增6.59%，7月以人民幣計算的營收呈年增2.69%。

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廣華指出，觀察中國新車銷售市場連續5個月反彈、呈年增率正成長的態勢，其中，就日系品牌車廠7月銷量表現來看，豐田年增率19.1%、本田年增率17.8%、日產年增率11.6%，有助於主要日系品牌車廠客戶針對公司旗下汽車內飾件展現良好的拉貨力道。

此外，加上銷往北美地區的轉印件、噴塗件產品出貨暢旺、墨西哥產能稼動率提升至8成的水準，皆是挹注廣華7月營收恢復水準的主要原因。

「第三季為汽車傳統暑休產業淡季，工作天數較少將影響整體營收表現。」廣華表示，為了提升客製化汽車表面加飾工藝技術於市場上的競爭力，深化新環保、輕量化等內飾件技術的開發設計與量產能力，滿足品牌車廠新車朝向電動車、新能源車等技術進程的需求，以對整體營運帶來正面的挹注。