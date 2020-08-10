台灣葡萄王7月營收年增36.4％　連七個月正成長

▲葡萄王「健康活力能量館」。(圖／葡萄王提供)

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（10）日公告，7月整體營收7.41億元，較去年同期小幅減少2.07%，累計今年前7月營收達49.98億元，年減3.27%，下滑比例較上半年度累計營收逐漸收窄，其中母公司台灣葡萄王營收穩健，維持7個月連續正成長能量。

葡萄王表示，台灣葡萄王7月營收年增36.4％，累計今年前7月年增26.65%，主要受惠機能性飲料PowerBOMB在四大超商重新上架，加上康貝特系列商品，搭配手遊三國群英傳聯名活動表現亮眼，帶動實體通路營收，較去年同期成長11%。

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葡萄王指出，新品「夜極薑黃」上市超過20天，即為虛擬通路創下亮眼銷售業績，超乎預期；海外代工因陸續消化受疫情影響延遲出貨訂單，當月年增率高達3位數的成長；展望8月仍然以明星商品「薑黃」系列、「益菌王」為主打，9月搭配中秋節將推靈芝王精華飲，可望拉抬另一波聲勢。

葡萄王說明，上海葡萄王因受疫情影響延遲出貨的訂單已開始陸續發貨，7月成長力道增強，營收轉正年增64.94%；累計上半年營收雖仍衰退，但下滑幅度已收斂許多，而8月預期訂單量及出貨逐漸穩定，可望會有再進一步的成長。

葡萄王補充，子公司葡眾因去年7月中新產品「蘆露」上市，帶動整體營業額上升，在高基期的條件下年減8.7%，而葡眾營收受疫情影響，年度累計年減3.35%，不過隨著上半年已發表新品「貝益潔護效牙膏」、「醣利佳」、「Hi Spray清新噴霧」的好評與穩定銷售，預期可帶動後續營收成長。