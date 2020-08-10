機師「薪資優渥」報考人數卻超少！　網點破關鍵：不是努力就可以

▲機師是台灣平均薪資最高的職業。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳弘修攝）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人都十分嚮往薪水優渥的工作，而機師在台灣雖然是平均薪資最高的職業，但報考人數卻不多，因此就有網友發文表示，有錢人與其花幾百萬送小孩到國外讀書，還不如把這筆錢拿去考機師，不然就算回國，也未必能賺取高額收入，「為啥不要去考平均薪資超高的機師？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「機師那麼高薪，為啥考的人感覺不多」為題發文，他在經過調查過後，發現機師在台灣是平均薪資最高的職業，雖然報考要花費不少錢，但明明也有很多有錢人會花上幾百萬送孩子出國讀書，那倒不如把那筆錢拿去考機師，畢竟回國後，也很可能只是基層員工，「為啥不要去考平均薪資超高的機師？」

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貼文一出，立刻引發網友紛紛留言回應，「機師的名額沒那麼多吧」、「體檢就刷掉一堆人」、「機師工作身體要很好，一有異狀就是拉掉」、「訓練要幾百萬，還有語言問題」、「這個考試不是努力就能上的」、「機師壓力很大欸，一次飛出去就兩百多人性命擔在身上」、「大部分的人都考不上」、「成本高、淘汰率高」、「考不上啊」。

▲各家航空公司的報考條件不盡相同。（圖／翻攝自航飛協會官網）

航飛協會的官網資料顯示，如果有意應考培訓機師，年齡上限為32歲，因此最好31歲前就先準備好所有考試項目，且多益分數至少達850分以上；而自訓機師則是必須在37歲前出國飛行拿到CPL 250小時回來，由於美國飛行學校沒有英文成績檢定的要求，因此多益程度只要650分以上即可。

此外，雖然不同航空公司的培訓機師報考資格略有不同，但都得具有中華民國國籍、在國內設有戶籍，且矯正後的視力必須達1.0以上，更重要的是，每人都只有2次考試機會，無法不斷重新報考。