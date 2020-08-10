永大第2季獲利創5年新高　上半年每股大賺1.31元

▲左起為永大董事長許作名、總經理蔡尚育。（資料照／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）今（10）日公告，第2季稅後淨利3.99億元，每股盈餘（EPS) 0.95元，較去年同期成長296％，創近5年同期新高；累計上半年稅後淨利5.52億元，創近3年來新高，年增119％，EPS 1.31元，年增130％，創近7年來新高。

永大表示，今年4月為基層員工加薪激發士氣，以及兩岸管理層拚搏點火雙助攻下，第2季合併營收37.4億元，稅後淨利3.99億元，每股盈餘0.95元，較去年同期0.24元成長近3倍；上半年累計合併營收65.9億元，稅後淨利5.52億元，年增119%，每股盈餘1.31元，年增130％。

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永大機電董事長許作名表示，客戶至上才能在市場競爭，上任之初秉持經營權與所有權分治，讓專業經理人以股東、員工為重心並遵循公司治理原則，可持續發展為戰略指導目標，並在所有股東監督之下，經營管理層加快推進市場佔有地位，對於第2季營收獲利表現亮眼甚感欣慰。

永大總經理蔡尚育表示，7月中國大陸電梯出貨1551台，接單則是2524台，創同期新高；累積今年前7月出貨6989台，年成長37.8％；接單則是累積11889台，年增13.1％；符合永大今年在中國大陸的電梯接單預期。

蔡尚育指出，永大今年初在中國大陸挺過疫情之後，受惠二三線城市從第2季開始的房市景氣回溫，拉抬電梯出貨、接單數逐漸回穩，再加上中國大陸全力衝刺內需市場，可望推升第3季接單、出貨表現更好，全年接單挑戰2.5萬台的目標不變。

法人表示，永大第2季業績亮眼，主要是永大中國大陸去年第2季度開始積極搶奪訂單，並大幅削減成本，外加台灣房市熱絡，帶動第2季整體營收獲利大幅成長，而且永大推出全台第一部多功能防疫電梯創造話題助攻，並預計第3季將再推智能安全E-Pass電梯。

法人指出，儘管永大今年在中國大陸受到疫情影響，但第2季復甦業績爆發、接單出貨回穩，預估第3季可望有V型反轉，看好今年全年中國大陸積極進取的預算規劃不變，出貨帶動獲利，加上費用控制得宜，淨利提升後市可期。