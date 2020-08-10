川普駁「總統山新增第5顆頭」假新聞　網友神P圖幫達成夢想

▲網友把川普合成在總統山上。（圖／翻攝自推特）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

《紐約時報》和CNN報導，川普有意將自己的頭刻在總統山上，成為第5個被刻在上面的總統。川普在推特反駁，這都是假新聞，他只是開玩笑的。但網友發揮創意，幫他「圓夢」，把川普的臉P在四位前總統旁邊，也有人自製搞笑圖片，發表在推特上。

根據紐時報導，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）自2018年上任以來，就極力邀請川普在7月4日到拉什莫爾山（Mount Rushmore）觀賞國慶煙火。諾姆透露，川普曾在橢圓桌前說，夢想是自己的臉登上總統山上。諾姆指出，「他沒有笑，他很認真。」諾姆還贈送一尊約122公分的總統山雕像，旁邊還有川普的頭像。

南達科他州當地部落首長與激進份子，一直批評總統山的歷史與象徵意義，川普7月4日在南達科他州與他的支持者談話，激動捍衛總統山的價值，他警告，「今晚在這裡集會的時候，我們祖先奮鬥而來的祝福正遭遇越來越大的威脅。」外界紛紛揣測他有意使自己的臉與偉大的前輩並排。

▲網友把川普和4名性侵犯合成在一起。（圖／翻攝自推特）

川普在推特上發文回應，「這是失敗的紐約時報，和評價低落的CNN製造的假新聞。我從來沒有這麼提議過，但基於我這3年半來的許多政績，這對我是個不錯的點子。」

川普和新聞網站的貼文引起熱烈迴響，有川普的支持者將川普P到四位前總統旁邊，也有看戲群眾進行創意改圖，只為達成川普的「夢想」。