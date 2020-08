川普駁「總統山新增第5顆頭」假新聞　網友神P圖幫達成夢想

▲網友把川普合成在總統山上。(圖/翻攝自推特)

實習記者林宣佑/綜合外電報導

《紐約時報》和CNN報導,川普有意將自己的頭刻在總統山上,成為第5個被刻在上面的總統。川普在推特反駁,這都是假新聞,他只是開玩笑的。但網友發揮創意,幫他「圓夢」,把川普的臉P在四位前總統旁邊,也有人自製搞笑圖片,發表在推特上。

根據紐時報導,南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)自2018年上任以來,就極力邀請川普在7月4日到拉什莫爾山(Mount Rushmore)觀賞國慶煙火。諾姆透露,川普曾在橢圓桌前說,夢想是自己的臉登上總統山上。諾姆指出,「他沒有笑,他很認真。」諾姆還贈送一尊約122公分的總統山雕像,旁邊還有川普的頭像。

南達科他州當地部落首長與激進份子,一直批評總統山的歷史與象徵意義,川普7月4日在南達科他州與他的支持者談話,激動捍衛總統山的價值,他警告,「今晚在這裡集會的時候,我們祖先奮鬥而來的祝福正遭遇越來越大的威脅。」外界紛紛揣測他有意使自己的臉與偉大的前輩並排。

▲網友把川普和4名性侵犯合成在一起。(圖/翻攝自推特)

川普在推特上發文回應,「這是失敗的紐約時報,和評價低落的CNN製造的假新聞。我從來沒有這麼提議過,但基於我這3年半來的許多政績,這對我是個不錯的點子。」

川普和新聞網站的貼文引起熱烈迴響,有川普的支持者將川普P到四位前總統旁邊,也有看戲群眾進行創意改圖,只為達成川普的「夢想」。

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw