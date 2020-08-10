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三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

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▲▼三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (10) 日在台積電、鴻海和金融股帶動下，指數開低走高，盤中一度大漲逾百點，不過終場收在 12894 點，12900 點大關得而復失。面對台股位階來到高點位置，投資人操作也更加困難，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

胡毓棠分析師推薦

請繼續往下閱讀...

新光鋼(2031)
鋼鐵市況H2將從谷底反彈，7月營收跳增至10.1億元，月、年增率都超過30%，由於台商回流建廠推升鋼構訂單滿手已看到明年中，還有離岸風電水下基礎設備關組件也陸續送樣認證，加上又有蘋果iPhone 不鏽鋼邊框精密裁剪訂單加持，下半年營運展望樂觀。目前技術面剛突破年線的頸線轉強，有機會再向上走高。

群電(6412)
受惠Type-c滲透率增加且筆電急單效應推升下，Q2獲利逆勢創下歷史次高EPS1.78元、毛利率創下新高19.3%。下半年受惠PS5拉貨啟動，由於PS5效能大幅度提升， PS5 電源供應器瓦數估比前一代倍增至300瓦，將有助於群電的毛利率提高。近三個月外資加碼群電1.7萬張，且KD指標在50附近黃金交叉，均線型態剛突破整理區間有望續強走高。

運達投顧總經理高憲容推薦

雙鴻（3324）
受惠於新冠肺炎疫情持續帶動遠距辦公、線上教學、宅經濟需求，下游伺服器、商用NB及電競產品客戶持續追加散熱訂單，雙鴻第二季財報繳出稅後盈餘3.51億元，年增率55%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘高達4.09元的成績單。進入第三季，業績仍持續增溫，七月營收繳出11.24億，月增率9.23%，年增率24.46%，續創歷史新高，估計第三季可望較第二季更上一層樓。

此外，公司決議加入進行擴產動作，美系大客戶高階產品訂單已掌握在手中，未來兩年業績可望持續啟動成長動能。同時也吸引投信買盤持續進場，7/13~8/7累計已加碼8700多張，帶動股價沿月均線穩健攀升之中。

力致（3483）
遠距商機帶動商用NB需求，讓筆電散熱模組營收比重高達9成的力致，第二季業績因此爆發，單季營收15.97億元，創下歷史新高，第二季單季獲利預估有機會挑戰2.5元。進入第三季，力致七月營收達5.2億元，月增率3%，年增率20%，雙成長動能。

除了NB產品之外，公司也正積極開拓車用、伺服器及通訊領域，已陸續取得客戶認證，成為未來新的成長動能。由於相較於雙鴻、超眾，力致股價仍在百元以下相對低估，八月份吸引投信買盤開始進場，8/5、8/6兩天合計買超近千張，股價沿月均線呈現階梯式上漲。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

元晶（6443）
台積電宣布擴大購買綠電，經濟部能源局所規畫太陽光電兩年計畫內容來看，去年、今年分別增加1.5GW、2.2GW，合計3.7GW太陽能電廠裝置。此外，目前訂單能見度直達年底，第三季產能滿載。

世紀鋼（9958）
全台持續高溫，用電需求直升、刷新歷史紀錄，市場關注替代能源問題，加上台積電大買綠電，產業前景看好。此外，七月營收衝上7億元，月增20.65%，年增324.7%，創新高。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。

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