大同股價若下跌或公司派又出招？　三圓建設董座王光祥：我撐得住！

▲大同最大持股股東王光祥8/10召開記者會，對於外界擔憂大同股價向下探，他自信地說：「我撐得住。」（圖／記者湯興漢攝）

記者吳佳穎／台北報導

大同公司（2371）經營權爭霸戰持續角力，市場派之一的三圓建設董事長王光祥，今（10）日召開記者會，呼籲經濟部快讓大同股東臨時會盡快召開。媒體詢問，若大同董事長林郭文艷持續有動作，或是大同股價往下探，市場派是否有因應措施？王光祥肯定地說：「我撐得住！」

經濟部今天也再度表示，市場派申請發起的股東臨時會能否獲准，最快這周有答案。對此，王光祥向經濟部喊話：「有為的政府不該拖。」。他說，中資問題是公司派放出的煙幕彈，他已經承諾要讓有魄力、能公開的經營團隊進入大同，不該讓資本市場有630（指6月30日大同股東會）這樣違法亂紀的事。

請繼續往下閱讀...

王光祥在記者會上推薦曾任中鋼董事長、台電董事長的林文淵來當大同董事長，還說，若林文淵來做，可以駕輕就熟讓大同賺錢、甚至發放股利。

▲王光祥推薦東森電視董事長林文淵（圖中）擔任大同董事長。（資料照／記者李毓康攝）

至於有沒有更詳細的經營藍圖？王光祥說，目前首要解決大同經營不透明的問題。這間百年企業曾是「國貨代表」的公司，值得政府珍惜，但要透明化所有經營，包括資產、報表。

被問到大同目前被打入全額交割股，股價未來如果持續下探，是否有對策？王光祥說，因為630大同違法的股東會，導致先前被MSCI剔除，也害到外資、害到股東，他呼籲投保中心替所有股東求償。

王光祥說，大同目前淨值還有14元，加上大同很多資產、土地，是沒有重估過的。這是很有價值的一塊。這些土地都是不能隨便開發的國家資產，需要仔細規劃。以他過去的經歷，光是照顧房地產這塊，股價不至於一直再跌。

▲大同最大持股股東王光祥8/10召開記者會，承諾在取得大同經營權後，會擦亮大同這塊招牌。（圖／記者湯興漢攝）

另外，王光祥也表示，若說林郭文艷是大同董事長，其實是硬拗的，依公司法的規定，已經當然解任。

調鼎法律工場律師林奕辰解釋，由於經濟部不同意大同公司6月30日股東常會改選董事登記，因此林郭文艷的大同董事長一職，只能依3年前股東常會選任董事長來算。她選上時持股1萬6004張，但最近申讓6300張，再加上先前的，一共轉讓8300張，已超過選任時1/2，依公司法第197條規定，已經當然解任。