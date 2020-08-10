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北富銀總座爆授信弊案　董座陳聖德提2點說明：相信他清白

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▲▼台北富邦銀行董事長陳聖德。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台北富邦銀行董事長陳聖德。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

北富銀總經理程耀輝涉不當授信案，台北富邦銀行董事長陳聖德今（10）日提出2點說明，攸關個人操守名譽、團體名譽，認為查證須慎重，且「裡面軌跡是很清楚，事實也清楚，我認為不難水落石出」，同時他也絕對相信總經理的清白。

針對北富銀總經理涉不當授信案，台北富邦銀行董事長陳聖德今天出席信託2.0金融機構高層共識會議受訪時表示，第一媒體很有想像力，以最紅日劇來描述，但他認為其中查證相當重要，畢竟事關每個人的操守名譽，及攸關整體銀行6,700名員工團體名譽，也有關公司苦心想要經營商譽，因此必須要慎重。

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陳聖德指出，其次所有事實俱在，整個金流走向相當清楚，所有內部討論該案的錄音檔也在，他也看過錄音逐字稿，目前金管會正在調查，所以結果留給主管機關來判斷，「我覺得裡面軌跡是很清楚，事實也清楚，我認為不難水落石出」。

外界關注北富銀日前澄清稿中提到，最終受益人不是總經理程耀輝，是否暗示匯款之前是？陳聖德說，他這個帳戶很久沒有用，早就不是帳戶的所有人，在幾個月前就已換掉，但這件事由金管會查清楚，他認為這裡面關鍵仍是慎重，事關多人聲譽，且有些人是名譽比生命還重要，因此不得不慎重。

陳聖德也提及，到最後，「假如金管會認為我們有錯，我們也是咎由自取，我們絕對不會徇私護短，不過假如不是這樣的時候，我就不曉得，媒體要如何還我們一個公道」。

至於是否與程耀輝聊過此事，及是否相信他的清白？陳聖德說，「我跟程總聊過，我絕對相信」。

此外，該案是否為吹哨者內部爆料？陳聖德指出，金管會將下這個判斷，強調個人爆料也要爆事實，假如不是事實的時候，這個爆料太不慎重，媒體也沒有查證，他看電視、電影上記者都要查證這些事情，「造成的損害覆水難收」。

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