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【廣編】好享退滿週年！逾8成願意推薦　近7成要繼續投資

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【廣編】好享退滿週年！逾8成願意推薦　近7成要繼續投資（圖 品牌提供）

▲好享退－全民退休投專案基金成立一年，85%受訪者表示願意推薦給親友、67%表示專案兩年時間到期後仍會繼續投資。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

好享退－全民退休投資專案屆滿一年！專案執行單位基富通指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經全球投資市場大震盪後，仍有近97%的高留存率，每月扣款金額3.46億元。根據基富通針對參與者進行調查，回收逾5千份問卷統計顯示，有85%受訪者表示願意推薦給親友、67%表示專案兩年時間到期後仍會繼續投資，也凸顯對此專案的認同。

▲▼好享退,基富通,退休,基金,投資。（圖／臺灣集中保管結算所提供）

請繼續往下閱讀...

▲圖為好享退－全民退休投專案基金成立一年定期定額績效表現（%）。資料來源：Morningstar，資料日期自2019/8/1～2020/7/31，*好享退首次扣款日為2019/8/2，故上表之定期定額績效以每月2日扣款計算(排序依照筆畫)，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基富通董事長林修銘表示，當初專案成立了由產、官、學組成的推動諮詢小組，並經層層關卡選出發行專案商品的三家投信（依筆畫為安聯投信、國泰投信、群益投信），推出囊括目標風險（積極、穩健、保守）、目標日期（距離退休年限10、20、30年）等合計九檔基金。目的是希望參與者以定期定額、紀律且長期投資的方式來為自己做退休準備，給予專案投資人0手續費與低經理費的優惠，參與者需要連續兩年（24個月）扣款，若扣款失敗則須回補費用優惠（好享退P級別手續費、經理費與一般A級別在基富通平台上的價差）希望藉此養成良好的投資習慣。基富通總經理黃致淵認為，多數受訪者尤其認同專案包括費用低、為退休準備量身訂做、可養成紀律投資等機制，因此有機會也願意推薦親友來參與。

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