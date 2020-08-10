光寶科技7月營收131.18億元　年減8%！Q3看好雲端運算、5G需求穩定成長

▲光寶科技7月營收持平。圖為光寶科技高雄廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）7月份全球合併母子公司營收為131.18億元；不含已轉讓之固態硬碟（SSD）事業，7月營收較上月持平，年減8%。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年前7月合併營收為874.54億元。

光寶指出，光電部門7月份營收佔整體的21%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，LED相關營收年增近1成，同時帶動光電部門營收持續成長。

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資通訊產品部門營收佔比達76%；其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統，鍵盤滑鼠等電腦周邊產品，以及雷射多功能事務機種出貨較前月持續成長。

展望第三季，光寶表示，消費性產品受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但遠距工作應用如雲端、終端AIoT、以及衛生相關如紫外光（UVC LED）等需求都不錯，銷售上都有明顯成長；至於商用、教育用筆電因通路飽和，需求並不如第二季暢旺。

此外，光寶也看好電源管理與光電產品持續應用在雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等需求穩定成長，預估第三季營收可維持上季水準，毛利率將優於去年同期的16.2%，今年下半年整體表現將優於上半年，且全年毛利率維持17%以上。