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影／金融股＝大盤末升段？　專家曝「2資金流入台股」壯氣勢：不一定要跑

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記者林妤柔／綜合報導

台股今（10）日多頭奮起，金融類股上漲0.86%，扮演領頭羊角色。不少人擔憂金融股漲是否代表「末升段來臨」；財經專家認為，只要是績優股就有投資的價值，有2種資金正在抬升台股的氣勢，所以「不要再說漲到金融股就是末升段」。

漲到金融股是否代表警訊，要趕快跑？財經專家邱敏寬認為「不一定」。現在各國央行一直印錢，錢不知道跑到哪邊，所以黃金漲破每盎司2千美元、房地產往上噴、全球股市都在往上漲。目前台股在做本益比的提拉，台積電往上拉、聯發科往上拉，不少跟著台積電、聯發科漲的股票，本益比都漲到一百多倍。但當它往上拉的過程，塑化、航運、金融股勢必要跟著拉上來。

▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲今日金融股成為引領台股的領頭羊。（圖／記者黃克翔攝）

最近外資進場買不多，跑卻一下子跑光光，很多人好奇這波推升的資金來自哪裡？邱敏寬猜測，一部分應該來自過去20、30年停留在中國的資金回流，另一個是八大官股行庫，目前做多氣勢很強。

邱敏寬表示，散戶投資觀念越來越進化，過去融資斷頭，哀鴻遍野都是散戶，但今年台積電股東多12萬人，大都是散戶，另外大同股價悽慘，過去遇到這種狀況，散戶投資人數會往上走，但這次大同散戶的投資人數反而快速銳減。「所以散戶也是與時俱進的」，邱敏寬認為，金融股最近財報表現很不錯，散戶也會選績優股，「不要再說漲到金融股就是末升段」。

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