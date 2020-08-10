嘉18歲女騎士撞公車「雙腿倒插車頭」　離奇原因曝光了

圖文／鏡週刊



週日（9日）上午發生一起離奇車禍，現場破碎車殼四散，機車騎士連人帶車「插」進公車車頭，由於畫面過於驚悚，引起許多關注，當天晚上公車處處長便出面說明。

嘉義市9日上午發生機車與公車的碰撞意外，事故地點在嘉義市中山路與啟明路交叉口，18歲的陳姓女機車騎士騎在啟明路南向；40歲李姓男公車司機則開在啟明路北向車道，準備左轉進中山路時，迎面撞上直行的機車。

警方與救護人員到達現場，看見女騎士的小腿和機車一同插進公車車頭，陳女頭下腳上，腰部騰空，表情扭曲痛苦。公車擋風玻璃破裂，不過李姓司機和車上4位乘客均未受傷。

消防局表示，救護人員評估現場狀況，請巴士司機熄火並拉起手煞車，確認車輛不會移動後，利用氣動式頂舉袋及電動油壓剪等相關救助器材，將巴士底盤撐起再剪開車殼，女子脫困後被送往嘉義基督教醫院，幸運地僅受輕傷。

警方調查，當時雙方號誌均為綠燈，未酒駕，事故原因初步判定為公車未禮讓直行車輛，確切肇事原因還在調查中。

面對公車車頭為何會被撞出一個大洞，導致女騎士連人帶車插進車頭，嘉義縣公車處處長楊志雄說明：現在很多公車為了減低碰撞時的衝擊力，車頭和車尾的保險桿都使用特殊玻璃纖維材質製作，利用玻璃纖維容易碎裂的特性，吸收車禍生當下的衝擊力。又因為該名騎士的撞擊點恰好在車頭中間，採中空設計，碰撞時出現緩衝空間，因此讓她幸運地撿回一條命。

消防局提醒，行經路口欲轉彎時，應提早打方向燈警示前後來車，並減速慢行，以保護用路人安全。



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