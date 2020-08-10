義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

▲義大利正在為重啟校園做準備 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

義大利是中國大陸境外第一個新冠病毒的重災區，他們利用廣泛的病毒測試和口罩防護，抵擋第二波疫情的爆發，但隨著學校準備重啟，學生上課的安全距離問題，再次浮上檯面，尤其在多數學校上課仍使用老式長椅的情況，現在學校正積極的鋸開課桌椅，以確保座位間保持安全社交距離。

根據CNN報導，義大利學校大多使用老式的長椅，目的是希望可以容納更多學生，以節省教室狹窄的空間，但因為疫情的爆發，為了解決安全距離的問題，教育部於7月初招標了300萬個單人課桌，預計將於9月8日交付。許多地區擔心在開學時，新的桌椅無法及時到達，因此已經先鋸開舊的設施，分隔座位距離當作臨時使用。

負責西西里學區的Adelfio Cardinale表示，如果是木頭製的長椅，校方都鋸開，「我們可以在長桌椅上使用隔板，以避免接觸，但最好的解決方法還是劃分長凳，這是克服最大障礙的極端解決方案。」

義大利將學生能否重返校園，視為疫情好轉的關鍵因素，他們是第一個封鎖城市的歐洲國家，有一些學校最早在3月5日就已經關閉，3月10日後，所有的學校都停止面對面教學。儘管其他場所已經在5月18日重新開放，但校園目前為止仍在進行分階段的重啟。