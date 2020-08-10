六福受惠國旅復甦加持　7月營收2.38億元創一年半來新高點

▲受惠國旅復甦，挹注六福旅遊集團近期營運表現。（圖／六福旅遊集團提供)



記者林淑慧／台北報導

受惠於政府推出安心旅遊補助，及暑假檔期帶動國旅復甦，六福旅遊集團今（10）日發佈最新財報，七月整體營收達2.38億元，月增1倍，年增7.57%，並為2019年1月以來新高點。

新冠肺炎今年以來衝擊全球觀光業，飯店旅遊產業成為重災區，在國際觀光客及商務客源銳減下，國內觀光飯店紛紛搶搭振興三倍券的政策順風車，搶攻國旅市場。

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六福旅遊集團主管表示，今年七月以來氣候良好，六福村也舉辦夏天最夯的「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，促使六福村及六福莊表現十分優異，為7月以來最大營運動能；另外，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳、粵亮廣式料理用餐人潮回流，每逢周末住房同步增溫，亦挹注集團七月整體營收表現。

展望後市，六福表示，七夕情人節檔期即將到來，集團旗下飯店也祭出最低二折的超殺住房及餐飲優惠搶市。包括六福居「七夕情人節Follow Me住房專案」，可與情人入住都會景觀房一晚，還能使用配備齊全的時尚小廚房，再贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包，全部只要2,999元，浪漫優惠二折起。

台北六福萬怡酒店則推出「2020情人專屬住房專案」，雙人入住卓越客房一晚，每房再加贈台北101觀景台-Skyline460漫步雲端體驗2張，全程專人提供導覽外，還可以享受BAR88雲朵飲品，雙人入住價4,999元，換算下來為二五折的超值優惠。