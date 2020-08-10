　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

六福受惠國旅復甦加持　7月營收2.38億元創一年半來新高點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲受惠國旅復甦，挹注六福旅遊集團近期營運表現。（圖／六福旅遊集團提供)

▲受惠國旅復甦，挹注六福旅遊集團近期營運表現。（圖／六福旅遊集團提供)

記者林淑慧／台北報導

受惠於政府推出安心旅遊補助，及暑假檔期帶動國旅復甦，六福旅遊集團今（10）日發佈最新財報，七月整體營收達2.38億元，月增1倍，年增7.57%，並為2019年1月以來新高點。

新冠肺炎今年以來衝擊全球觀光業，飯店旅遊產業成為重災區，在國際觀光客及商務客源銳減下，國內觀光飯店紛紛搶搭振興三倍券的政策順風車，搶攻國旅市場。

請繼續往下閱讀...

六福旅遊集團主管表示，今年七月以來氣候良好，六福村也舉辦夏天最夯的「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，促使六福村及六福莊表現十分優異，為7月以來最大營運動能；另外，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳、粵亮廣式料理用餐人潮回流，每逢周末住房同步增溫，亦挹注集團七月整體營收表現。

展望後市，六福表示，七夕情人節檔期即將到來，集團旗下飯店也祭出最低二折的超殺住房及餐飲優惠搶市。包括六福居「七夕情人節Follow Me住房專案」，可與情人入住都會景觀房一晚，還能使用配備齊全的時尚小廚房，再贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包，全部只要2,999元，浪漫優惠二折起。

台北六福萬怡酒店則推出「2020情人專屬住房專案」，雙人入住卓越客房一晚，每房再加贈台北101觀景台-Skyline460漫步雲端體驗2張，全程專人提供導覽外，還可以享受BAR88雲朵飲品，雙人入住價4,999元，換算下來為二五折的超值優惠。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

連七漲！中油宣佈油價明天起調漲0.8元「加油要快！」

投資台灣破1.02兆元前十大企業出爐　　它斥資701億元竹科、南科擴廠居冠

投資台灣破1.02兆元前十大企業出爐　　它斥資701億元竹科、南科擴廠居冠

我出口東協國家成長不多　經濟部反擊：媒體無視疫情對全球影響

振興三倍券加碼出爐　外商信用卡祭首刷回饋1000元吸睛

振興三倍券在台外籍人士不能領　歐洲商會：盼享同等待遇

中橡碳黑基地挺進歐洲市場　辜公怡：加速佈局全球化產銷系統

打造數位國力　貿協黃志芳：台灣數位轉型逾8萬名人才缺額

打造數位國力　貿協黃志芳：台灣數位轉型逾8萬名人才缺額

加油要快！油價預估連七漲「九五汽油擬創三個月新高」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視爆衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

財經熱門新聞

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

重壓金融股　股利月領10萬想退休

7月電費179元！她只用「這4種」電器

康友-KY董事長黃文烈失聯　發言人呂泰翔：待確認違法事實將提告

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

加油要快！油價明起調漲「九五汽油逼近24元大關」

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

士林夜市人潮漸散！網嘆：自己造成要怪誰

漲幅跑贏大盤！分析師曝今年「熱門金融股」表現排名

返鄉工作「少8千」猶豫了...網：快回去

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

更多熱門

相關新聞

墾丁度假村接手飯店5年　慘賠近6.5億終脱手

墾丁度假村接手飯店5年　慘賠近6.5億終脱手

位於屏東縣車城鄉的「墾丁泊逸度假飯店」去年進入法拍市場後，多次標售均已流標收場，但近期傳出在第2輪3拍流標後因價格以接近底價，因此有公司以總價2.23億元承接，房仲業者表示，取得的業者因為價格便宜，也許可採低價搶客模式經營，或等旅遊業回穩、房價拉高後再釋出，應該也有賺頭。

六福客棧五月底熄燈　莊秀石不捨起家厝：「原本想當古董留下來！」

六福客棧五月底熄燈　莊秀石不捨起家厝：「原本想當古董留下來！」

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚

六福客棧改建計劃鳴槍　莊豐如：改建酒店式商用辦公大樓

六福客棧改建計劃鳴槍　莊豐如：改建酒店式商用辦公大樓

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

關鍵字：

六福

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面