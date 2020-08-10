爸爸跳水當場斷脖！　9歲兒冷靜以「超人神力」救起相差45公斤的他

9-year-old boy uses 'superhuman' strength to save dad's life after diving accident https://t.co/ENKo7SEvYJ — KMOV (@KMOV) August 6, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子近來帶著一家五口前往海灘度假，然而跳水時沒注意到水深，脖子當場骨折整個人沉入水中，危及之時沒想到9歲兒子彷彿「超人上身」一般，居然獨自把體重相差45公斤的他給拉到岸上，成功救了他一命。

《美聯社》報導，男子約書亞(Joshua Williams)近來全家到聖羅薩郡(Santa Rosa)的奎特沃特海灘(Quietwater)遊玩時不慎發生意外。9歲男童阿薩伊(Asaih Williams)回憶，當時玩了一天太陽快下山，他提議和爸爸最後一次跳入水中再玩一下，沒想到對方一跳卻突然受傷，「我只記得他說脖子摔斷了，而且他很害怕」。

母親奧黛莉(Audrey Williams)表示，阿薩伊發現父親沒像往常那樣快速起身，便覺得事情不太對勁，結果看到對方頭部沉在水中朝著肚子、無法自己翻身，情急之下嬌小的他竟然發揮神力，獨自把體重比他重45公斤的對方給拉上岸。

奧黛莉表示，「丈夫後來在醫院告訴我，當時他一跳到水中，就發現自己脖子斷了」，幸好對方送醫進行手術後復原情況良好，醫生有信心很有可能以後不需要輪椅，目前仍在努力恢復手臂以及腿部的行動。

▼男子摔斷脖子差點溺斃，幸好9歲兒奮力救起。（圖／示意圖／視覺中國）

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