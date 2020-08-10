孟買新增「女性剪影」交通號誌　紅色和綠色禮服造型亮相

▲孟買新增女性剪影交通號誌。（圖／翻攝自Twitter／Aaditya Thackeray）

實習記者張呈緯／綜合報導

印度政府正積極提倡性別平等，最大都會區－孟買近期將城內部分交通信號燈改為女性標誌，新的設計將增加紅色和綠色的女生禮服剪影，強調性別友善的理念。這個項目是城市計劃的一部分，由孟買所在地－馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的內閣部長薩克雷（Aaditya Thackeray）負責領導。

根據CNN報導，薩克雷（Thackeray）8日在推特上發文表示，「如果您經過達達爾（Dadar），您會發現會讓您感到自豪的東西。」他附上兩張新交通號誌的照片，說明地方政府通過一個簡單的想法，彰顯了性別平等的重要性。

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 1, 2020

薩克雷所屬政黨－濕婆軍黨（Shiv Sena）的領袖沙瓦卡（Sada Sarvankar）表示，這是邁向「Women Empowerment（賦權女性）」的重要一步，新的號誌跳脫了以往不平等的性別規範，也象徵著女性權益被更多人看到和接受。

不只是孟買，許多國家其實早就開始實施類似的計畫。去年2月，瑞士日內瓦市宣布，除了將一半以上交通標誌的替換為女性形象，官方還新增了包括孕婦、手牽手婦女和非裔女性等多樣性號誌；而奧地利首都維也納則在2015年為增加了同性伴侶的號誌。