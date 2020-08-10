莊人祥透露「閉門會議、意向書」內容　美國最羨慕台灣「這一點」

▲美國衛生部長阿札爾與衛福部長陳時中簽訂合作備忘錄。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今（10）日下午3時與衛福部長陳時中簽訂合作備忘錄，簽約儀式在下午3時40分結束。會後由指揮中心發言人莊人祥接受媒體提問，公佈閉門會議內容，主要是由陳時中部長說明新冠肺炎管制、口罩措施，並分享防疫關鍵決策網，也公布檢驗量能。美方則表示，指揮中心公開透明防疫帶來的價值，是他們最羨慕的地方。

莊人祥在阿札爾部長與陳時中離開後，接受媒體10分鐘提問，除提到閉門會議內容，也將美方回饋轉達給現場媒體。他表示，阿札爾部長有說，美國一年檢驗約80幾萬件，問台灣是否也有同樣量能？陳時中回應，台灣目前只有做部分檢驗，但設置了160個採檢場所。

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阿札爾另提問，在網站上看到檢驗有8萬多件，詢問是否為事實？陳時中回應，「是」，但表示如果加上醫院檢驗，約有12萬件。美方另對台灣指揮中心成立後，帶來的公開透明防疫價值感到羨慕。

▲▼美國衛生部長阿札爾與衛福部長陳時中簽訂合作備忘錄。（圖／攝影中心攝）

最後，莊人祥也分享合作意向書內容，表示美國GCTM（全球合作暨訓練）自2015年開辦後，在印泰地區培育了200多位公衛專家，台灣也可透過該平台，與全球分享抗疫成功台灣模式。

阿札爾上午和總統蔡英文會面時提到，台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國，也再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

為了防疫安全，今日記者會現場會限制媒體人數，也會規劃動線，且所有人都要全程戴口罩。陳時中強調，記者會現場大概會坐滿，整體來講疾管署都有相關經驗，也會再三演練；另外，個人防護也很重要，他也呼籲媒體會後不要堵訪。

▲陳時中進入會場時比了個讚。（圖／攝影中心攝）

▲為了防疫安全，現場限制媒體人數。（圖／記者張榮恩攝）