專家警告！米克拉暴風圈沒摸到不代表沒事　今夜起各地「風雨時程」出爐

記者賴文萱／台北報導

氣象局持續發布第6號颱風米克拉海上、陸上颱風警報，陸警範圍為澎湖、金門。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」示警，米克拉「東強西弱」，暴風圈沒摸到不代表沒事！米克拉入夜後進入台灣海峽，澎湖、金門直接受暴風圈籠罩，東側強風軸直接影響西部沿海地區，今天夜晚至明天上午是影響最劇烈的時刻，小心瞬間強陣風、大雨。

▲氣象局持續發布米克拉颱風海警、陸警，入夜後風雨增強。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

台灣颱風論壇說明今夜至明天上午各地風雨時程，澎湖、金門由於受到颱風直接掃過，容易強風、大雨；南部、台東則有一陣陣大雨、或強降雨，沿海有強陣風；中部地區注意一陣陣雨勢，沿海有強陣風；北部、宜花則有零星降雨，偶有強陣風。

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米克拉颱風10日17時中心位置鵝鑾鼻的西南西方約260公里之海面上，以每小時24公里速度，向北進行。氣象局預計颱風未來仍有稍增強，且暴風圈有擴大趨勢，目前陸警範圍依然以澎湖及金門為主，海警範圍則為巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面。

▲米克拉颱風中心將從澎湖近海通過。（圖／中央氣象局）

氣象局課長羅雅尹表示，米克拉暴風圈已逐漸進入台灣海峽南部，未來路徑還是以通過澎湖西方近海後，明天上午進入福建，今晚到明上午是颱風最接近時候；其中，澎湖今入夜到清晨最接近，金門則是要到明天上午最接近。氣象局預估，明天下半天之後有機會陸續解除陸上、海上颱風警報。

在颱風逐漸接近期間，東半部、北部海面已有2-3米浪高，西南部近海3-4米浪高；陸地陣風部分，西南部沿海、基隆北海岸、宜花都有觀測到6-7級陣風，澎湖東吉島有8級陣風。隨著颱風逼近，今晚到明清晨澎湖可能出現10-11級陣風，金門明天也可能出現10-12級強陣風。

▲氣象局持續發布米克拉海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

降雨部分，今下午主要分成兩部分，外圍環流造成南部、東南部有陣雨，熱力發展也讓中部以北有明顯午後雷陣雨發生，雲林時雨量超過90毫米，但這些午後雷陣雨區域，晚間起就會稍微趨緩。

颱風環流影響下，今晚到明天雲林以南降雨會逐漸增加，澎湖、金門也會有明顯雨勢出現，明天下午颱風雖然遠離，但伴隨熱力作用也會有較大雨勢出現，各地仍要留意強降雨發生。

▲氣象局8/10 08:00~8/11 08:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

受到颱風外圍環流影響，氣象局持續發布豪、大雨特報，今（10）日彰化縣、雲林縣及南投縣有局部大雨或豪雨，大台北、桃園以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

▲豪、大雨特報範圍擴大，全台18縣市防雨彈、雷擊及強陣風。（圖／中央氣象局）

豪雨特報範圍：

桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣

大雨特報範圍：

台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭縣

至於另一個位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，10日14時中心位置在北緯26.2度，東經145.5度，以每小時21公里速度，向西進行。氣象局表示，未來24小時內也有機會增強為今年第7號颱風「無花果（Higos，美國命名）」，路徑上將朝琉球海面前進並接近台灣東部海面，不過，由於其結構不好、環境也不利其增強，在接近台灣前就有可能減弱，對台灣影響機率低。

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