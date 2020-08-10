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堪比恐攻！號召百人「不戴口罩」示威　日黨魁嗆：新冠只是小感冒

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▲▼日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子。（圖／取自平塚正幸推特）

▲平塚正幸發起不戴口罩運動，強調新冠肺炎只是普通感冒。（圖／取自平塚正幸推特）

記者王佩翊／綜合報導

日本新冠肺炎疫情邁向第二波高峰，確診人數不斷飆高，然而曾參選東京都知事的日本國民主權黨黨魁平塚正幸卻發起抗議活動，號召百人「不戴口罩」走上街頭，強調民眾「不需要戴口罩、不需要保持社交距離、不需要避免密閉密集密切接觸、不需要自肅」，種種荒唐行為讓外界超傻眼。網友更直呼這樣的行為「簡直就是恐怖攻擊」。

日本國民主權黨黨魁平塚正幸日前參選東京都知事選舉慘遭滑鐵盧，不過當時他所提出的政見就曾引發熱議。平塚正幸當時表示，「新冠肺炎只是普通的流感」、「所謂的疫情蔓延全都是媒體和政府虛構的」。如今日本疫情再度邁向高峰，東京都每日確診人數持續飆升，相關當局無不繃緊神經，就連部分地方政府都自行宣布進入緊急狀態。

▲▼日怪咖黨魁發起不戴口罩群聚 網轟：生化恐怖份子。（圖／取自平塚正幸推特）

▲數十人沒有戴口罩聚集在涉谷車站前。（圖／取自平塚正幸推特）

面對疫情再起，平塚正幸卻在網路上號召50人至100人，一起於9日晚間8時至10時間，在東京涉谷車站前，舉辦「不戴口罩」示威活動。平塚正幸主張目前政府所推動的防疫知識，例如戴口罩、保持社交距離、避免3密（密閉空間、密集場所、密切接觸）、自肅，都是非必要的，荒唐行徑引發各界熱議。

平塚甚至還曾經在推特上表示，「新冠肺炎根本沒有進行病原性的實驗，疫苗裡也不知道放的是什麼東西？」不僅如此，他更錄製影片教導民眾「如何在進入公共場所時，拒絕量體溫與酒精消毒」，讓網友看傻眼。

對此，許多網友紛紛留言開酸，「希望你盡快感染新冠肺炎，拜託了，染疫後你就最好不要浪費到醫療資源」、「這根本是恐怖攻擊吧」、「這算犯罪吧」、「造成別人的困擾，你很開心嗎」、「希望你可以簽切結書，發誓你以後絕對不會使用到醫療資源。」

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