印度擬對美3大科技巨頭祭新規　要求臉書、Google「分享用戶數據」

▲ 印度擬對科技公司用戶數據祭出新規定。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度先前因中印邊境衝突掀起「反中潮」，大舉抵制中國APP，如今似乎將矛頭轉向美國科技巨頭。消息人士透露，印度政府計畫針對所有「非個人」資料設立監管機構，要求臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）及Google等科技公司共享用戶數據。

《路透社》9日報導，印度政府任命的專家工作小組建議設立一個監管機構，監督上述科技公司所擁有的重要用戶數據。該小組提出一種企業與其他公司共享資訊的機制，稱其將刺激數位生態系統（Digital Ecosystem），以防止企業壟斷市場。若這項提議被採用，將為規範這類數據的新法奠基。

消息人士及《路透社》取得一封寄給印度政府的信函草稿，其中顯示，Google、亞馬遜及臉書都對此感到震驚，一個代表這3家美國科技巨擘的團體正準備出面反對。

隸屬於美國商會的美印商業委員會（USIBC）在信中指責，強制共享數據以促進競爭是一種「詛咒」，將有損企業為蒐集及處理數據而進行的投資，「USIBC和美國商會堅決反對要求共享專有數據的指令。」先前說法指出，這封信可能在未來幾周內完成，並提交印度電子和通訊技術部。

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