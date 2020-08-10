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遊樂場玩耍…攀岩假牆秒塌下！　11歲男孩遭「2噸石板」活活壓死

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▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲俄羅斯一名11歲男孩在遊樂場玩耍，卻遭2噸重的石板活活壓死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

俄羅斯阿斯特拉罕（Astrakhan）發生一起可怕意外。11歲男孩里夫（Lev Siyanov）來到遊樂場玩耍，爬到簡易攀岩設施的假牆上，未料這塊高達10英尺（大約3公尺）、2噸重的混凝土石板卻突然倒下，把他活活壓死。

《每日星報》報導，里夫爬上攀岩牆，沒想到卻被崩塌的巨大石板壓住。他一開始還有生命跡象，但現場20多名男子合力都無法把石板抬起，只好焦急等待支援。緊急救護人員半小時後才抵達，起重設備加上超過30人的力量，終於把重物移除，但小男孩沒有撐到最後，當場被宣布死亡。

目擊者奧克薩娜（Oksana Beschastnova）說，一群附近公寓的居民正在附近討論事情，「我聽見一個裂開的聲響，轉過頭看見小男孩站在梯子頂端，下一秒石板就塌了下來。我們立刻打電話呼叫緊急服務人員把千斤頂帶來」。

據悉，這座遊樂場年代久遠，可以追溯到蘇聯時代，破舊不堪，發生意外的攀岩設備也有30年歷史。奧克薩娜表示，石板的基部早就腐蝕、搖搖欲墜，居民曾經多次要求拆除，卻沒有即時獲得回應，無法阻止悲劇發生。

小男孩的父母都傷心不已。媽媽烏里亞娜（Ulyana）目睹全程，傷心欲絕地哭泣。她控訴，緊急服務部門反應實在太過遲緩。爸爸丹尼斯（Denis Siyanov）說，「我的兒子健康又聰明，是一位敏捷的游泳者，非常活潑，充滿活力」。

據悉，俄羅斯調查委員會正在審查緊急服務的應對速度。警方也展開刑事調查，該遊樂場的維護人員面臨疏忽瀆職、釀成過失死亡的指控。

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