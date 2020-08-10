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「檢測、追蹤系統嚴重失敗！」　專家警告：英國9月面臨第2次封鎖

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▲英國,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國醫學專家警告，如果合適的檢測與追蹤系統9月尚未到位，可能面臨第二次封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

 記者吳美依／編譯

英國新冠肺炎感染病例數再度上升，前政府首席科學顧問金恩（David King）向首相強生（Boris Johnson）發出警告，如果合適的檢測與追蹤系統9月時沒到位，可能面臨第二次封鎖。他談及重啟校園的計畫時直言，以現在的情況來說，要讓學童安全開學「還差得遠」。

金恩抨擊，英國的檢測與追蹤「仍然嚴重失敗」，只有一通電話要求民眾隔離，卻沒有後續追蹤，調查人們是否照做。他呼籲強生「把事情做對」，否則將會面臨第二波感染，「政府有一個月來處理現在的感染程度。重啟學校應該是首要任務……我們距離可以安全這麼做的程度還差得遠」。

▲英國,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲金恩指出，如果重啟校園，會導致全國感染率上升。（圖／達志影像／美聯社）

《每日星報》引述英國政府7日數據指出，全國傳染率已經來到0.8至1的臨界點。金恩指出，如果全國學校都開學，此數字預估上升0.5％，「我們9月時需要建立合適的檢測與追蹤系統。否則，我確信開學將會讓我們回到原點。我們將會看到政府恢復封鎖。是的，我認為這可能會在全國範圍發生」。

80歲的金恩指出，英國現在每天新增3000例，「對於任何國家機構來說都是個龐大的數字。但把它分配到各地地區，可控程度就會提高許多」。他認為，應該把民間公司賽爾科（Serco）正在執行的防疫追蹤交由議會管理經營，「政府犯了一個災難性錯誤，那就是把聯繫追蹤的工作交給一間沒有醫療專業的公司」。

根據約翰．霍普金斯大學（John Hopkins University）即時數據，節制台灣時間10日下午3時30分左右，英國累計31萬2574例確診，4萬6659人染疫死亡。

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