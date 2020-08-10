一艘橡皮艇塞百人　英國「被迫」接收英吉利海峽難民

▲歐洲有迫切的移民問題。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

英國國防部日前表示，難民利用炎熱的天氣和無風的洋面，這幾天試圖從法國穿越英吉利海峽，其中有些是兒童和懷孕女子，全都擠在橡皮艇或其他小船上；上星期四（6日）有二百多人抵達英格蘭海岸，隔天（7日）又有一百三十多人抵達，人數還持續增加中。英國武裝部隊被要求協助已經抵達英格蘭南部海岸的難民船。

據《Voacantonese》報導，英國國防部發表聲明，從內政部接到要求協助難民船的行動，「我們正在評估相關的請求，正在努力確定我們能怎樣提供最有效的協助。」

英國內政部負責移民事務的官員克里斯·菲利普（Chris Philp）稱，那些難民船抵達英國是「令人遺憾」的消息，將試圖在下禮拜與有關官員會晤之前對法國施加壓力。菲利普在《每日電訊報》上發表文章，法國一開始就不應該准許這些非法移民上船，英國將考慮讓那些移民遣送回去。

對此，法國內政部表示，海上交通監控團隊每天都在法國北部海岸攔截移民，並為此調遣了額外的人力、物力，在今年1月到7月間，法國攔截的移民船是去年同期的5倍。法國內政部一位發言人說，「這是一個共同的問題，需要一起應對行動。」

▲英吉利海峽是分隔英國與歐洲大陸的法國、並連接大西洋與北海的海峽。海峽長560公里，寬240公里，最狹窄處又稱多佛海峽，僅寬34公里（21英里）。英國的多佛與法國的加萊在此處隔海相望。 （圖／翻攝自Google Map）

據《英國星期日電訊報》報導，法國將要求英國償付三千萬英鎊的費用，用來監管控制英吉利海峽；但英國還沒有決定是否接受這一要求。

據BBC報導，若英國一旦正式脫歐，和歐盟雙方都不再受原來界定難民歸屬的都柏林協議約束，將難以向歐盟遣返任何偷渡者。而偷渡人數突然增長的原因有很多，包括中東地區的動蕩、組織的犯罪行動和英法在加萊地區加強防範偷渡者乘坐卡車、火車和渡輪前往英國等。

其中很多人抵達英國後會主動找到警方，要求提供庇護。警方雖然會拘留，但也需要提供這些難民、特別是兒童人道主義的基本保障。

法國方面雖然承諾會幫助打擊非法偷渡英吉利海峽的行為，但客觀上，偷渡客的離開似乎沒有對法國社會造成壓力。