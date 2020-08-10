三圓建設王光祥承諾不當大同董座！推薦林文淵改革　籲經濟部放行股東臨時會　　

▲大同經營權之爭，市場派之一的三圓建設董座王光祥（圖中）。（圖／記者湯興翰攝）

記者吳佳穎／綜合報導

大同公司（2371）經營權爭霸戰持續角力，在公司派贏得股東會董監改選後，市場派仍持續尋求突圍。市場派之一的三圓建設董事長王光祥，今（10）日召開記者會，呼籲經濟部別再技術性拖延，快讓大同股東臨時會盡快召開，別讓17.8萬大同股東與關係企業華映、綠能、尚志股東苦等。

王光祥今在台北召開記者會，他盼經濟部莫讓其他大同股東苦等，快點讓股東臨時會召開。他也說6月的大同股東會是一場資本市場的亂象，經濟部別再讓這個630亂象重演。

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他承諾自己不會擔任大同的董事長，會推薦林文淵組專業團隊來為大同興利除弊。另外他還提五大承諾，包括接受股東和政府監督、擺脫家族經營、活化大同資產、推動產學合作、要再度來擦亮大同招牌。

今年6月股東會上，公司派以企業併購法第27條、兩岸人民關係條例等「中資」為由，封殺有53％股權的市場派股東的表決權和選舉權，保住公司派經營權，但做法引起市場派抗議。

市場派敗陣後，一直在尋突破。市場派之一的王光祥曾大力抨擊，6月的股東會根本有如「資本市場的槍擊案」，所以引用3%股東得依公司法第173條第4項規定，向經濟部申請自行召開股東臨時會，捍衛股東權益。

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