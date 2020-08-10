　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三圓建設王光祥承諾不當大同董座！推薦林文淵改革　籲經濟部放行股東臨時會　　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大同最大持股股東王光祥8/10召開記者會，會中要求經濟部長要勇於任事終結大同630之亂，並提出五大承諾，承諾在取得大同經營權後依定會擦亮大同這塊招牌。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同經營權之爭，市場派之一的三圓建設董座王光祥（圖中）。（圖／記者湯興翰攝）

記者吳佳穎／綜合報導

大同公司（2371）經營權爭霸戰持續角力，在公司派贏得股東會董監改選後，市場派仍持續尋求突圍。市場派之一的三圓建設董事長王光祥，今（10）日召開記者會，呼籲經濟部別再技術性拖延，快讓大同股東臨時會盡快召開，別讓17.8萬大同股東與關係企業華映、綠能、尚志股東苦等。

王光祥今在台北召開記者會，他盼經濟部莫讓其他大同股東苦等，快點讓股東臨時會召開。他也說6月的大同股東會是一場資本市場的亂象，經濟部別再讓這個630亂象重演。

請繼續往下閱讀...

他承諾自己不會擔任大同的董事長，會推薦林文淵組專業團隊來為大同興利除弊。另外他還提五大承諾，包括接受股東和政府監督、擺脫家族經營、活化大同資產、推動產學合作、要再度來擦亮大同招牌。

今年6月股東會上，公司派以企業併購法第27條、兩岸人民關係條例等「中資」為由，封殺有53％股權的市場派股東的表決權和選舉權，保住公司派經營權，但做法引起市場派抗議。

市場派敗陣後，一直在尋突破。市場派之一的王光祥曾大力抨擊，6月的股東會根本有如「資本市場的槍擊案」，所以引用3%股東得依公司法第173條第4項規定，向經濟部申請自行召開股東臨時會，捍衛股東權益。

相關新聞

大同對三圓建設董事長王光祥提出5大質疑　嗆「陸資認定真的很難？」

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

財經熱門新聞

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

重壓金融股　股利月領10萬想退休

7月電費179元！她只用「這4種」電器

康友-KY董事長黃文烈失聯　發言人呂泰翔：待確認違法事實將提告

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

加油要快！油價明起調漲「九五汽油逼近24元大關」

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

士林夜市人潮漸散！網嘆：自己造成要怪誰

漲幅跑贏大盤！分析師曝今年「熱門金融股」表現排名

返鄉工作「少8千」猶豫了...網：快回去

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

更多熱門

相關新聞

大同對三圓建設董事長王光祥提出5大質疑　嗆「陸資認定真的很難？」

大同對三圓建設董事長王光祥提出5大質疑　嗆「陸資認定真的很難？」

大同經營權之爭吵得沸沸揚揚，公司派今日召開記者會，回嗆市場派王光祥，「從天上掉下來自有資金28億元? 違規陸資認定真的很難!?」，並對三圓建設董事長王光祥提出5點質疑。

93歲阿嬤200萬退休金血本無歸　華映股東自救會跪求蘇貞昌幫忙

93歲阿嬤200萬退休金血本無歸　華映股東自救會跪求蘇貞昌幫忙

大同市場派申請召開股臨會　經部重申依法行政、本周作出決定

大同市場派申請召開股臨會　經部重申依法行政、本周作出決定

大同董事會鬧雙胞？殭屍開股臨會

大同董事會鬧雙胞？殭屍開股臨會

大同爭鬥無限循環？律師提解方

大同爭鬥無限循環？律師提解方

關鍵字：

大同王光祥經營權之爭市場派林郭文豔

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面