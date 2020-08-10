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前車之鑑怕爆！烏克蘭總統先發聲：不會介入2020美國大選

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▲▼弗拉基米爾·澤倫斯基2019年5月20日正式就任烏克蘭總理。（圖／路透）

▲弗拉基米爾·澤倫斯基2019年5月20日正式就任烏克蘭總理。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）曾因施壓烏克蘭，要求調查他的對手拜登，而受到美國眾議會彈劾。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日公開表示，「尤其是針對11月的美國大選，烏克蘭需要對美國內部政治置身事外，這關乎國家安全的問題。」

他在推特上表示，「烏克蘭從未也不會在將來去介入美國總統選舉，從而去傷害兩國之間真誠可信的友誼關係。」

澤倫斯基出身於東烏克蘭的一個猶太家庭，在任職總統前，曾是烏克蘭知名的政治喜劇《人民公僕》演員，大力主張提高政治透明度、公民參政權。然而他的任期並非一帆風順，在上任後的第一年就碰到了「通烏門」事件。

他在2019年5月20日正式宣示就任烏克蘭幒統，將「保衛烏克蘭獨立和主權完整」，並支持加入北約和歐盟，「通烏門」事件發生後，在推特上強調，「在任何的情況下，我都不會去左右任何其他國家的選舉。烏克蘭的聲譽比起任何政治家的名聲都還要更加重要。」

澤倫斯基明確告訴《路透社》，無論是誰當選美國總統，都希望能繼續與美國維持強力的良好關係。

2019年8月12日有一名匿名官員向檢察總長阿特金森（Michael Atkinson）舉報，川普透過總統職權，向多國施壓調查對手拜登的背景、資料。民主黨控制的眾議院隨即通過彈劾川普的條款，但在送往由共和黨控制的參議院時，很快就被表決為「無罪定案」。

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