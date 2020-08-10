可望成為「首位美國女副總統」！賀錦麗獲拜登支持...黨內大老建議別答應

▲加州民主黨參議員賀錦麗獲總統候選人拜登支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山9日專電

加州民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）3月獲得總統候選人拜登的支持，成為熱門的副總統人選；但黨內大老評論若她答應副總統職位，與拜登搭擋參選，則是眼光放太低。

曾任兩屆舊金山市長的民主黨人布朗（Willie Brown）今天在舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的評論文章表示，如果拜登（Joe Biden）給予賀錦麗副總統候選人的職位，「建議她應該要委婉拒絕」。

生於1934年的布朗是美國民主黨的政治人物，他曾在加州眾議院任職超過30年，並擔任發言人15年；1996年到2004年間成為第一位擔任舊金山市長的非裔美國人，舊金山紀事報稱布朗為「舊金山最知名的市長之一」。

賀錦麗已被認為是拜登在今年11月的美國大選中的最佳助選員，但布朗認為副總統不該是賀錦麗追求的工作，建議她考慮擔任拜登政府的司法部長，反而更適合她的能力。

布朗肯定被選為副總統是很大的榮譽，而且如果拜登贏了選戰，「賀錦麗會成為美國歷史上第一位女性副總統」。

但布朗認為副總統的榮耀很短暫，「回顧歷史，副總統的政治之路通常是個死胡同」，他舉例，老布希（George H.W. Bush）曾任美國總統雷根的副總統，接著當選為美國總統，但擔任柯林頓副手的高爾（Al Gore）則從未成為總統。

政黨在下一次需要新的總統提名人時，副總統確實佔有優勢，以拜登的例子來說，4年之後副總統有可能出線；但他解讀，副總統通常沒有實權，很少有機會獨立於總統成就什麼事情。

他說，「選舉日之後沒人認真看待副總統，問問川普政府的副總統彭斯就知道（Mike Pence）」。

布朗認為，如果拜登獲勝，民主黨將在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情和經濟衰退的氛圍入主白宮，「可以預見未來幾年將是非常顛簸的旅程。」

他並提到，歐巴馬總統（Barack Obama）就任後與民主黨的政治人物從經濟崩盤中挽救了美國，卻獲得2010年慘敗的期中選舉。

相反地，布朗對司法部長有很高的期許，「作為司法部的領導人可以在警察改革、種族正義和起訴企業不當行為等面向做出真正的影響力」。

「美國的司法部長可以提名全美國的檢察官，這就是權力」；布朗批評現任司法部長巴爾（William Barr）的領導混亂，因此若賀錦麗「願意站出來並保持中立，就可以使新的部長成為英雄」。

而且司法部長的職務能讓賀錦麗與白宮保持適當距離，又能讓她保有能見度為2024年或2028年總統大選卡位。

布朗的文章早一步刊登在8日舊金山紀事報網站，他大膽預言，川普已經山窮水盡，輸掉選舉的可能性很高。

布朗看衰今年美國的在位者，「不管哪個政黨今年都不是好年，美國選民很生氣，他們想找人怪罪」。

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