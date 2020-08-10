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永慶不動產加盟房仲第一品牌　連續4年獲服務獎肯定

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▲▼永慶不動產,房仲,工商時報,服務獎。（圖／永慶不動產提供）

▲永慶不動產連4年獲《工商時報》服務獎肯定，穩坐房仲加盟第一品牌。

圖、文／永慶不動產提供

「加盟房仲第一品牌」永慶不動產，再傳獲獎捷報！在7月底公佈的工商時報「2020臺灣服務業大評鑑」中，永慶不動產獲得銀牌肯定！這是永慶不動產連續4年獲頒「連鎖房仲業銀獎」的殊榮，持續拉大與其他加盟品牌的差距。

有台灣服務業奧斯卡獎美譽的「臺灣服務業大評鑑」，即便今年有疫情引響，依舊動員通過SGS國際認證的28名神祕客，評鑑稽核30個產業、345家企業、413個店點，以實地查訪的方式進行調查，共計出動超過1,000人次的訪查次數，評鑑規模堪稱台灣之最。

請繼續往下閱讀...

「實價登錄3.0」助攻　績效再創高峰

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀開心表示，連續4年拿下工商時報「2020臺灣服務業大評鑑－連鎖房仲業銀獎」的肯定，凸顯永慶不動產在服務上，深獲全台消費者的認同和肯定！

劉炳耀董事長進一步指出，在孫慶餘董事長帶領下，集團從上到下都落實『先誠實．再成交』信念，強調不炒房、不賺差價、提供實實在在的資訊與服務！所以，在永慶房屋推出「實價登錄3.0」將成交行情揭露到門牌後，永慶不動產經管也主動爭取加入，在全台永慶不動產門市都可以拿到「透明房價一覽表」，攜手為保障消費者權益盡一份力。

▲▼永慶不動產,房仲,工商時報,服務獎。（圖／永慶不動產提供）

▲永慶不動產因品牌、科技、服務受肯定，已成加盟首選。

深度聯賣、科技創新　吸引同業轉招

在服務持續獲獎之際，加盟房仲第一品牌－永慶不動產也將朝向全台450店目標大步邁進！想要獲得好績效的加盟店，除了品牌力和集團式經營之外，聯賣機制和科技創新也是兩大關鍵！

永慶加盟三品牌帶來的「一家委託．千店聯賣」服務效率，讓經紀人可以銷售友店物件，不用做重複的開發工作，把寶貴時間花在做好客戶服務，加快成交速度！另一方面，永慶房產集團資源的持續挹注，除了強化品牌好感度外，在系統平台、數位工具的優化上也是不斷精進突破，讓房仲經紀人的服務更即時，成功為店東長們創造更高的績效。

所以，面對上半年疫情衝擊，永慶不動產卻依舊交出亮眼成績單，穩坐「加盟房仲第一品牌」！上半年整體「店總業績」較去年同期成長1成5，「聯賣業績」成長2成。此外，店業績超過4千萬的加盟店數量，是去年同期的2倍，超過6千萬的加盟店數量是去年2.5倍。

▲▼永慶不動產,房仲,工商時報,服務獎。（圖／永慶不動產提供）

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