沙烏地阿拉伯國家石油公司上半年淨利年減五成　但對未來表示樂觀

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司公佈了上半年淨利潤232億美元。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）公佈了上半年淨利潤232億美元，較去年下降了50.5％，反映出石油市場在新冠肺炎之際遭遇了毀滅性的衝擊。

另外，其子公司沙特基礎工業公司公佈了連續三個季度出現虧損。因為世界仍在與新冠肺炎作抗爭。

在周日發布的一份新聞稿中，該公司表示，「今年前六個月的淨收入降至232億美元，相較於去年同期的469億美元下降了一半。」

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該公司表示「將維持第二季的股息187.5億美元，並且將在第三季支付。」該公司上半年的總自由現金流為211億美元，低於去年的380億美元。第二季的財報反映了這次的疫情造成數十年來對全球能源市場最大的衝擊。

該公司總裁Amin Nasser稱「最糟糕的時期可能已經過去，因為全球各國採取措施放鬆限制並重啟經濟，能源市場已出現部分復甦。不過，要警惕因疫情引發的能源需求轉變將拖累績效。公司高管對第三季以後的復甦持持樂觀態度。

分析師表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司，因生產成本低，以及在油價疲弱的環境下能產生穩定的自由現金流，為應對市場轉變做好了更好的準備。