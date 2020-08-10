佳音！台商境外資金專法申請回台　近2000億元申請匯回

▲台商申請境外資金匯回專法首年最後一個月衝出好成績。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日表示，境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金匯回專法）已經將近2000億元申請匯回，帶動470億元投入實體產業，不僅遠超過財政部低推估一年1300億元，甚至帶動投資、推升台灣經濟。

財政部提醒，境外資金匯回專法第一年享受8%、實質投資享受4%的優惠稅率僅限制到8月14日前申請，所以有意願回台的台商投資的台商要把握時間。

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財政部是因應國際經濟情勢轉變、引導台商資金回台投資以促進產業發展與轉型，所以提供限時租稅措施，時間僅為兩年，第一年為去（2019）年8月15日到8月14日可以享受匯回優惠稅率8%、實質投資4%；今（2020）年的8月15日到明（2021）年的8月14日則優惠稅率10%、以及實質投資的5%。

首年最後一個月新增金額 突破700億元

根據財政部統計，從去年8月中到今年7月中申請匯回的資金原本累計只到1284億元，每個月平均大約是百來億元左右；但是自6月15日到7月14日新增申請金額就突破200億元、可以預期最後一個月台商要搶搭「最優稅率」的末班車，前三週已突破700億元、加計最後一週的成績話，可再創更好的紀錄。

外界所關注的即是大立光即在7月代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會通過盈餘分配合計2.76億元 （約新台幣82.4億元）加計去年底大立光也有匯回3.65億美元（約108億美元）大約有新台幣190億元。

台商申請後限期匯回 來不及者可申請展延

有意申請適用境外資金匯回專法的個人及營利事業，可備妥相關文件向戶籍所在地或登記地國稅局提出申請，免依一般所得稅制課稅。財政部進一步表示，個人及營利事業經核准適用本條例規定課稅者，應於核准後1個月內將資金匯回；無法於期限內匯回者，得向國稅局申請展延1個月，尚有充足準備時間。