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漲幅跑贏大盤！分析師曝今年「熱門金融股」表現排名：官股較耐震

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▲▼ 。（圖／股添樂提供）

▲熱門金融股股價漲幅比較，點圖可放大。（圖／翻攝自股添樂 股市新觀點）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情在今年3月重創台股，金融股雖相較於其他類型的股票漲幅不大，仍深受影響。證券分析師陳相州在粉絲團《股添樂 股市新觀點》中分享今年以來「熱門金融股」的股價表現，其中有3檔股票在疫情重創後，漲幅竟跑贏大盤，值得觀察。

陳相州認為，如果用還原權值的角度，今年以來截至上周五收盤只有6檔金融股報酬為正。同期間大盤上漲6.93%，僅3檔金融股有優於大盤的表現，分別是國票金（2889）、日盛金（5820）、玉山金（2884）。

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陳相州表示，6檔正報酬的金融股當中，有3檔官股金控，分別為兆豐金（2886）、合庫金（5880）、第一金（2892），在歷經上半年的空頭洗禮，「數字上看來，官股金控在抗震表現上還是相較於民營金融股穩定不少」。

▲▼財報,會計。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳重銘認為，今年有參考價值的財報是第2季及半年報。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

存股達人陳重銘在《鏡週刊》採訪中提到，今年想存金融股，最簡單的挑選方式就是拿財報來比一比。「把今年第1季跟去年第1季來比，今年第2季跟去年第2季來比，看有沒有成長，如果有就列入觀察。」

不過，陳重銘強調，今年受到疫情影響，真正有參考價值的財報是第2季及半年報，他建議，投資人最好等第1、2季財報出來、金控公司陸續開完董監會，得知季獲利、配息狀況，評估完本益比、殖利率等指標訊息，再決定是否要繼續抱存股票比較安全。「疫情風險仍未解除，今年想續存金融股，除了殖利率表現外，要看上半年獲利會成長還是衰退才是關鍵。」

陳重銘透露，自己喜歡挑選本益比10倍以下，且現金殖利率5%以上的金融股來存，效果較佳。而他更偏好官股金控，例如第一金、兆豐金、合庫金、華南金、彰銀等，理由是市場投資人信心較高，相對不易發生暴跌，也不必煩惱公司倒閉風險。

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