美封殺微信恐衝擊蘋果！郭明錤：iPhone出貨量衰退25至30%

▲郭明錤認為，美國政府封殺微信，恐衝擊iPhone出貨量 。（圖／記者張一中攝）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普下令封殺微信，天風國際證券分析師郭明錤認為這意味著，蘋果將可能被迫從App Store上移除微信App，悲觀預估將使iPhone出貨量衰退25至30%。

美國總統川普上周簽署行政命令，限期45天內要求美國企業、個人都不得與中國的字節跳動及騰訊公司交易。

郭明錤昨（9）日釋出報告指出，美國政府封殺微信，對iPhone影響最大，因為蘋果恐將被迫自App Store上移除微信。

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過去蘋果為響應政府要求，曾自印度App Store上移除微信，「若美國政府要求蘋果自App Store上移除微信，我們並不會對此意外。」

郭明錤透過「悲觀」與「樂觀」兩情境分析。悲觀情境下，蘋果硬體產品在中國市場的出貨量將顯著衰退，預估iPhone出貨量將下修25至30%，其他蘋果硬體設備，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac的出貨量則下修15至25%。

而樂觀情況下，由於該禁令主要對在美國的微信使用者有負面影響，因此iPhone出貨量僅會下滑3至6%，其他設備出貨量的萎縮幅度則低於3%。

郭明錤建議投資人至少減持特定蘋果供應鏈股票，以降低投資組合風險，條件包括：蘋果營收佔70%以上，且iPhone營收佔50%以上；短時間內不易取得顯著非蘋訂單；有顯著下修風險。而玉晶光與LG Innotek皆符合上述3個條件。