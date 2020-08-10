颱風假有機會放？米克拉「海陸警齊發」越晚雨越大　吳德榮說話了

▲氣象局觀測，今晨11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚雨越大！今年第6號颱風「米克拉」（MEKKHALA ）今天（10日）上午8時生成，氣象局也發布海上陸上颱風警報，陸警區域目前包括澎湖、金門地區。至於許多網友關心會不會放颱風假？氣象專家吳德榮也說話了。

陸上警報：澎湖、金門應嚴加戒備並防強風豪雨

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海上警報：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面行作業船隻應嚴加戒備

吳德榮接受《ETtoday新聞雲》訪問提醒，警報區內的澎湖、金門受到颱風直接影響，要特別注意；至於台灣本島有沒有這個颱風生成，其實情形都一樣，因西南氣流跟在薔蜜颱風後面進來，米克拉是在裡頭生成的小颱風，對台影響沒太大改變。

吳德榮說，台灣本島還是吹西南風，迎風面南部雨越大，越往北影響依序減少；米克拉走很快，主要影響是今和周二，但周三因吹西南風，天氣仍不穩定，各地有午後雷陣雨。

▼颱風水氣逐漸北上影響。（圖／氣象局）

至於許多網友關心是否有機會放颱風假，記者也特地詢問吳德榮的看法。他聽到後先是大笑幾聲，「哈哈哈，不用想」，但隨後解釋，颱風假是政府用來保護人民生命財產安全的行政措施，因此還要看氣象局提供的風力預報資料，是否可達到停班停課標準，這要由縣市政府來決定。

但吳德榮說，風力雨量標準也只是參考值，也不是說沒達到就不能放，或是達到就一定要放，要有彈性，規定沒那麼死，這沒有標準答案。

吳德榮指出，米克拉強度那麼弱，從氣象局先命名，日本之後在上午11時才命名，就知道它只是勉強達到颱風標準；至於颱風假要看氣象局怎麼預報，不要自己亂想，尤其颱風屬於災變天氣，颱風假是縣市政府權責，不要去想太多，「我沒看法，不想評斷會不會放假。」

氣象局觀測，今晨11時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約340公里海面上，以每小時25轉22公里速度向北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預估颱風還會增強，估未來12小時近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。

▼米克拉最新潛勢路徑圖。（圖／氣象局）

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。

氣象局預報，今、周二颱風及其外圍環流影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；今下午起至周二南部、東南部地區及恆春半島易有短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及其他山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，周三低壓帶影響，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率；周四各地大多為多雲到晴，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。