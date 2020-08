華盛頓百人野餐3槍手濫射　近百發子彈釀1死20傷

▲ 槍擊示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者林宣佑/綜合外電報導

美國首都華盛頓在當地時間9日的一場野餐聚會中,發生槍擊衝突。該聚會有數百人參加,至少21人中彈,一名17歲的年輕人遭擊斃,其中一名重傷的人員是下班的特區警察。警方推測至少有3名槍手,目前還在追捕當中。

根據《華盛頓郵報》報導,華盛頓特區警方說,至少有3名槍手在凌晨12點30分許朝不同方向開火,聚會參加者驚慌失措,紛紛找掩蔽物,尖叫四起。目前推測開槍之前有發生爭執,依現場痕跡來看,當時發射了近百枚子彈。

死者身份被認定為17歲的布朗(Artecka Brown),另外20名傷者中,包含11名婦女及2名青少年。消防局指出,有9人重傷,其中一名是22歲現役警察,當時已經下班,現在正為自己的生命拚搏。今年到現在為止,該地區已經有115人被殺害,比2019年高出17%。

華盛頓市長鮑澤(Muriel E. Bowser)日前下令,禁止50人以上的大型聚會。9日發生的慘劇讓人們重新看到這項規定,鮑澤表示,因為這場槍擊案,執法部門可能必須更加嚴格執行,數百人參與這次聚會明顯已經違反了防疫規定。

