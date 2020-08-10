月底口袋又空空　「4種方法」守住荷包：72小時後重新查看購物車

▲4種留住薪水的方法，不再成為月光族。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，不少人認為越來越難存錢，賺錢比不上花錢的速度，不知不覺成為月光族。IG帳號「freshgradmoney／B編」在個人網站「新鮮理財人」發文，分享四種守住薪水的方法，在月初就可以預測好月底剩下多少錢，有多少錢可以運用，對金錢分配使用更了解。

1.確實記帳

除了最基本的紀錄收支外，也可以用記帳來控制每月預算，可以知道自己手上還有多少錢可以花，並且隨時注意還要多少金額可以花費。此外，不只要會記帳，還要統計月開銷，檢視自己每個月把錢花在哪裡，控管金錢的使用。

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2.自動轉帳

領到薪水的第一件事情不是花錢，而是轉帳到其他戶頭，帳戶可以設定，每個月戶頭自動轉帳到緊急預備金的帳戶，「看不到就不會想去花它」。自動轉帳可以省去轉帳的時間，有時候覺得懶或是沒有時間轉帳，就會不知不覺把這筆錢花掉，而且有些銀行還會有自動轉帳的小優惠。

▲記帳的目的是要控制開銷，了解自己還有多少錢可以用。（圖／pixabay）

3.分辨需要和想要的差別

「需要是必須的，想要是不必要的」，人們的慾望很多，也常常會衝動性消費，但要記得，錢要花在刀口上。把想要的東西放在購物車裡，72小時過後，就會很清楚知道什麼是真的需要的商品。但當你很想很想要一個商品，但是他並不是需要怎麼辦？你可以設定一個目標，把它當作獎賞，當你完成目標時，你也可以獲得它。

4.延遲享樂

看到親朋好友出去玩耍，內心也會有股想要玩樂的心情，但是若把這些錢存下來投資，複利的威力會很大，「先投資，再把投資賺到的錢拿去玩樂」，這也是延遲享樂的一種。願意犧牲眼前的利益，去換取自己想要追求的目標，完成目標之後，快樂會是加倍的，「懂延遲享樂的人，會為了長遠的目標克制自己的慾望，不被眼前的利誘惑」。

►本文獲得「新鮮理財人」授權提供。