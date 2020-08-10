生華科獲第二家美國醫療機構青睞　再簽合作備忘錄展開新冠人體臨床

▲生華科總經理宋台生。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

生華科（6492）繼上週公布和全美最大的醫療體系之一的Banner Health簽署合作備忘錄之後，今（10）日宣布再和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(Center for Advanced Research & Education, Gainesville, Georgia)正式簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT(Investigator-Initiated Trial)新冠人體臨床試驗。

生華科表示，由於美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構積極參與新冠病患治療，並已在日前完成一家美國生物技術公司CytoDyn新冠二期人體臨床試驗，因此對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成生華科Silmitasertib治療新冠患者臨床試驗。

請繼續往下閱讀...

生華科指出，美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構，位於蓋恩斯維爾市，由Dr. Christopher P.Recknor負責主持，Dr. Recknor已有逾20年豐富醫界資歷，在美國新冠疫情剛爆發時，該醫療機構即積極參與美國生物技術公司CytoDyn的一項單株抗體Leronlimab治療新冠肺炎二期臨床試驗，而試驗針對收治輕中症新冠患者，已在7月順利完成，並且推進三期臨床試驗。

生華科總經理宋台生表示，生華科新藥Silmitasertib已多次獲得，包括由加州大學舊金山分校定量生物研究所Krogan教授領軍的國際抗病毒研究團隊認可，並且已經驗證蛋白激酶CK2是新冠病毒進行複製和感染鄰近細胞的總開關，也就是新冠病毒的阿基里斯腱、弱點。

宋台生指出，Silmitasertib又是全球唯一已經進入二期人體臨床試驗的CK2抑制劑，在國外生醫界已經有高能見度，因此能吸引美國大型醫療機構積極洽談臨床合作，希望能盡速治療新冠患者展現療效。

市場研究員認為，生華科新藥Silmitasertib進行人體驗證抗新冠病毒療效，已有多個國際權威抗病毒實驗室的研究成果背書的成功機會頗大，如果能順利取得緊急使用授權，加上Silmitasertib原本用在治療膽管癌、基底細胞瘤和髓母細胞瘤等多項癌症適應症，推算授權金額逾10億美元，可望寫下台灣生技產業的新里程碑。