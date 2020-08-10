杏一醫療7月營收年增8.89%　下半年全力衝刺業績

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療（4175）今（10）日公告7月合併營收為4.83億元，較去年同期成長8.89%，累計今年前7月營收達33.03億元，較去年同期成長11.45%。杏一表示，在全球疫情持續干擾下，今年銷售業績逆勢成長，展望下半年為傳統旺季，營運後市可期。

杏一表示，政府推出的三倍振興券促進消費，杏一除了以振興券搭配自家優惠方案外，也加入寶島科「十倍振興券」活動，成功帶動杏一業績增長，預期後續陸續推出其他搭配活動，可望再提升業績表現，今年下半年應有機會突破去年表現。

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杏一指出，累計今年前7月電商成長高達33%，再加上近幾年公司持續推動數位升級、導入電子商務、支持多元支付，每年線上銷售都有顯著的成長，而今年受到疫情影響，透過電商下單的會員持續增加，搭配線上線下門店整合，可在門市體驗輔助器具後，已增加消費者黏著度，提高回購率。

展望營運，杏一強調，下半年為傳統旺季，杏一將持續定期或不定期推出優惠促銷活動，相對帶動整體業績增長，像是8月的父親節檔期、12月週年慶檔期等，預計將進一步帶動產品銷售，創造營收成長動能。法人預估杏一全年營收獲利應可超越過往績效。