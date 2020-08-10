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美國學校開始復學　7月底兩週確診兒童激增9萬7000人

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▲▼小孩生病 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 美國光是7月底兩週，孩童的確診人數就達總數的四分之一。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

根據美國小兒科及兒童醫院學會最新報告，過去僅7月的最後兩週，就有9萬7000名兒童的冠狀病毒檢測呈陽性，整個7月至少25名孩童死亡。報告指出，自大流行開始以來，有33萬8000名兒童的檢測呈陽性，代表在短短的兩週內，就有超過四分之一的兒童檢測呈陽性。

根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據顯示，大多數患有新冠肺炎的兒童無明顯症狀或症狀較輕，患重症的現象反而並不常見，住院率明顯低於成人。但該機構的一項研究發現，當兒童需要住院治療時，有三分之一的孩童會需要進入加護病房治療。

目前在美國南部和西部各州，感染比例占了全國孩童的7成，其中密蘇里州、俄克拉荷馬州、阿拉斯加、內華達州、愛達荷州和蒙大拿州的感染率最高。不過該報只針對了來自華盛頓特區、關島和波多黎各等49個地區的數據，不包括德州或紐約市以外的其他紐約地區，表示真實數字可能更高。

隨著美國部分學校開始復學，學生重新進入校園，卻也導致兒童病例激增。近幾個月來家長和教育人士仍在爭論新型冠狀病毒對兒童的危害是否大於親身學習的益處。許多學區都選擇遠距教學，直到病例下降為止。也有部分學校選擇混合教學系統，讓學生每週親自來上學幾天，避免過多人群聚。但是目前也傳出即使是採取限制人群措施的學校也已經爆發了疫情。

美國目前確診人數超過500萬人，寫下染疫人數新高紀錄，每66名居民中就有1人染疫，確診病例居世界第一位，境內逾16萬人病故，幾乎達全球總數的四分之一。

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