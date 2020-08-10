影／93歲阿嬤200萬退休金血本無歸　華映股東自救會跪求蘇貞昌幫忙

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）旗下面板廠華映的23萬小股東組成自救會，今（10）日總計150位小股東前往行政院陳情抗議，下跪請求行政院長蘇貞昌協助，並由華映股東自救會執行長孫金清遞交陳情書，其中有位93歲阿嬤的200萬退休金全都血本無歸，也頂著烈日來陳情，希望院長可以幫幫他們。

孫金清表示，華映破產積欠員工近億元工資，經工會告發，檢方懷疑大同高層明知台灣華映投資中國華映科技承諾保證10%收益，卻隱匿重大訊息，未於財報揭露，涉及違反證交法財報不實罪，侵害廣大股東權益部分也涉及特別背信罪，大同董事長林郭文艷也因罪嫌重大被諭令500萬元交保。

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▲華映股東自救會赴行政院下跪遞交陳情書。（圖／記者湯興漢攝）

孫金清指出，大同公司109年6月23日竟代子公司華映109年股東常會，擅以公司法第175條，針對108年度虧損撥補承認案、108年度營業報告書及財務報表承認案等，兩項重要決議事項作出假決議，7月31日召集第二次股東常會，再次強行通過不合理的決議。

▲華映股東自救會執行長孫金清下跪遞交陳情書。（圖／記者湯興漢攝）

孫金清說明，總計從106年的財報非法保留，到107年的財報未揭露虧損事實，沒想到108年的財報，直接撥補負債910億，再用假決議的方式強行通過，因此自救會希望身為全國最高的行政機關行政院能出面協助主持公道。

孫金清強調，華映土地資產現值每坪16萬以上，但6月30日的華映臨時股東會，竟無揭露106~108年財報，乃蓄意欺瞞股東，因此華映股東自救會要求，包括楊梅廠與龍潭廠的資產有其重估鑑價的必要性，並必須立即透明揭露，勿讓華映資產被賤賣。

▲93歲阿嬤（前中）血本無歸，誓言要「抗爭到死」。（圖／記者湯興漢攝）

現場也有小股東跳出來說話，像是有位93歲的阿嬤就談到自己一輩子省吃儉用，辛苦存的200萬元，聽說華映賺錢而購入股票，結果被惡意掏空至負債910億，導致自己現在血本無歸，誓言要「抗爭到死」，希望行政院長蘇貞昌可以幫幫他們。

華映自救會總計150位小股東下跪陳情，而接下陳情書的行政院財政主計金融處參議陳添智表示，行政院將會依照相關規定處理，但由於華映已經停止公開發行，而大同是母公司，所以會要求相關單位督促母公司要負起監督責任。

▲華映自救會150位小股東下跪陳情。（圖／記者湯興漢攝）





▲華映股東自救會來到行政院下跪陳情抗議，希望行政院長蘇貞昌可以聽到華映小股東的心聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲華映股東自救會赴行政院陳情抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲由行政院財政主計金融處參議陳添智代表接受華映股東自救會陳情書。（圖／記者湯興漢攝）