是在哈囉、當我塑膠退流行！　台啤經典台灣囡仔罐「在地流行語」上身

▲台啤經典台灣囡仔罐。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

你還在講「是在哈囉？」、「當我塑膠」嗎？台酒今（10）日表示，為了展現台灣囡仔精神，台灣啤酒堆出經典台灣囡仔罐，一面是經典台啤原版、另一面是流行語設計，包含台語、客語、阿美族語等六款不同的流行語與常用語。

而上台啤經典台灣囡仔罐的流行語有「踹貢」有出來面對的意思、「馬拉尚」喝到ㄎ一ㄤ的意思、「變啥蠓（蚊的台語）」有是在哈囉的意思、「看貓無點」有當我是塑膠的意思、「細妹按靓」有撩妹之意以及「烏白講」有咖啡話的之意。

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台酒表示，流行話老早在各種在地語言裡就出現了，藉由六款不同的年輕流行語對應各種常用語，閒來無事可以和你的朋友哈拉一下，玩轉古早話，更懂聊。

經典台灣囡仔罐上的流行語是不同世代對在地文化、人情的體驗，當好友們一起喝啤酒、尬流行語，同時又可以享受文化的歡樂！無論是20、30世代，或更年長一輩，只要真心認同台灣文化、珍惜在地精神，就是正港的台灣囡仔。

台酒表示，經典台灣囡仔罐即日於各大超商、量販通路等陸續熱銷中，快去挑選最能秀出你態度的流行語，數量有限，錯過就沒了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！