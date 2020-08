美衛生部長「再親自感謝蔡英文」　會面後秒發文：很榮幸傳達美國對台友誼！

▲美國衛生部長阿札爾抵台。(圖/記者莊喬迪攝)

記者陳亭伃/綜合報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)9日率團訪台,搭乘美國空軍C-40B行政專機,在下機之後立即進行篩檢,符合規範之後即入境。10日入總統府與總統蔡英文會面,雙方表達台美之間友好與合作情誼,在談話結束後阿札爾開心的在推特上親自向蔡總統道謝。

阿札爾此次訪台受到國際間高度關注,更是自1979年以來訪台層級最高的美方內閣官員,且搭乘美國行政專機來台,機尾上大大漆著美國國旗,更是象徵是「正式以美方政府身分」來台。

阿札爾在總統府內公開談話表示,很高興能來台灣傳達美國總統川普對台灣強而有力的支持,並恭賀蔡英文展開第二任期,此外,也表示對李登輝逝世的哀悼之意。阿札爾表示,此次參訪內容將著重在台灣防疫上,並且討論台美在公衛上如何合作、面對各項挑戰。

在會後,阿札爾更在推特上分享「直播」,並在推文上寫下,「非常感謝蔡總統,真的非常榮幸來台交流,並展現美方的對台灣的情誼」。台灣網友也到阿札爾的推特下友善留言:「歡迎來台灣」、「非常感謝」、「台美關係的和諧將會為人民帶來和平」。

►東西這樣買起來



Thank you, President Tsai, for welcoming me to Taiwan today. It is a true honor to be here to convey a message of strong support and friendship from the United States to #Taiwan. https://t.co/tsZTN9gp9T