YS工作坊青年職涯發展突破自我　打造品牌魅力！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署YS青年職涯發展中心，在台南文創園區舉辦工作坊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署YS青年職涯發展中心於8月1、2及9日在台南文創園區舉辦為期3天的工作坊，帶領青年從自我探索中，撰寫自己的故事，由內而外的學習如何自信表達，接著再從外在的形象塑造，打造自己的品牌魅力。

希Want新生職涯工作坊，第1天課程許惟翔老師以桌遊實境化遊戲，從個人的特質發掘到與團隊合作，將實際職場大環境以實境桌遊模擬呈現，協助青年體驗及拆解自我特質，盤點自己的優勢，探索自己的特點，帶領大家將特質轉換成職場的價值，說出自己的故事，開創職涯的英雄冒險故事。

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第2天劉智雯老師帶領學員探索聲音的表現及魅力，藉由調整說話語調，以及運用斷句、重音及調整音韻節奏的掌握，因應不同的職場情境，也建議以錄音的方式，重複練習各種表達技巧。老師也教導大家在面試的成功關鍵點，有價值的提問。課程中彼此練習自信表達，在面試官前魅力四射、印象深刻！

第3天，王亞恩老師教導青年們從外在打造管理自我形象，面試穿著秘訣及如何展現職場禮儀，打造個人品牌力，展現優雅大方的肢體語言及職場基礎彩妝技巧分享。

課程中還有各式小型競賽活動，現場討論氣氛熱烈，學員們紛紛表示從過程中了解學員不同行業的差異，藉此更能了解自己，在團體中經驗相互合作的精神。最後從成果發表中看到青年們運用工作坊所學，自信呈現不同以往的自我介紹，受益良多，對於將來職場有相當大的幫助。

雲嘉南分署劉邦棟分署長表示，職涯工作坊的舉辦，規劃實際體驗的課程方式並配合小組互動，打造縮小版職場環境，學員參加前須先繳履歷和影音簡介，講師在課程為每1位學員量身調整，呈現青年學員職涯亮點有助於在求職時能脫穎而出。另外，每位學員皆有專屬的職涯諮詢師，積極運用投資青年就業方案陪伴青年在職涯道路上有更多協助。

YS青年職涯發展中心規劃有八大核心服務青年職涯規劃，服務區域為雲嘉南區15~29歲青年，8月22日將辦理今年度第1場的達人大型講座，邀請美聲開心男團【黑旋風】，於臺南文化創意產業園區分享獨立創作的經驗，以幽默及歌唱形式傳達在職涯上的堅持與選擇。今年度的競賽活動以語錄。天晴攝影競賽，只要投稿就有機會獲獎，總獎金超過5萬元，相關活動與報名資訊請上YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉書團或洽詢電話06-302-0036。

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