6號颱風海陸警齊發「可能貫穿台灣海峽」　4大警戒區曝光

▲「無名颱」形成，海陸警報發布。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者許展溢／台北報導

位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓持續增強，今（10日）日上午8點發展為今年第6號颱風，由於距離台灣極近，氣象局10點30分同時發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，預計這個颱風對澎湖和金門影響最大，其次為南部地區。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於南海的熱帶低壓，氣象局率先升格為輕度颱風，海陸警報發布，但日本尚未升格，所以沒有名字，預計今天夜晚就會抵達西南海域，明天凌晨至清晨間穿越台灣海峽，颱風中心將掃過澎湖、金門附近，暴風圈掃過南部近海。



至於哪些地方影響最大？「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，首當其衝的會是澎湖，注意強風、大雨，其次為南部地區，注意大雨，沿海有強風，中部地區、台東山區陣雨，沿海風勢稍大，北部、東部影響最小，以午後雷陣雨為主。

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天氣特急提到，主要影響時間預計落在今天夜晚至明天白天，要直到週三颱風遠離，西南風逐漸減弱，週四高氣壓增強，恢復晴朗炎熱。大家關心本島有機會陸上警報？機會較低，但如果颱風更往東偏，靠近陸地，就會發布陸上颱風警報，未來8小時是關鍵。



▲海陸颱風警報發布，氣象局課長羅雅尹說明。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局課長羅雅尹表示，今年第6號颱風上午8點生成，目前位於鵝鑾鼻西南方390公里海面上，持續朝台灣海峽南部接近，氣象局已於10:30發布海上陸上颱風警報。

羅雅尹說，第6號颱風所處環境有利於增強，未來路徑將朝北北東轉偏北方向，從台灣海峽接近後，明天登陸中國大陸福建，今晚到明天上半天是颱風最接近台灣的時候。

降雨部分，隨著颱風外圍雲系及環流逐漸靠近，南部、東南部已陸續有短暫陣雨或雷雨出現，今下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生，要慎防大雨，甚至是豪雨。

▲熱帶低壓生成第6號颱風。（圖／中央氣象局）

