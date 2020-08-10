無薪假人數大減7627人　勞動部：創疫情以來最大減幅

▲勞動部公布最新無薪假人數大減7627人。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（7）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到734家，實施人數1萬9458人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增388家，人數減少7627人。這也是自疫情以來人數減幅最大的一次。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業282家、批發及零售業220家、支援服務47家；實施人數前三名依序為製造業1萬3577人、批發及零售業3588人、運輸及倉儲業591人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這次公布減班休息的減少人數也是自2月疫情爆發以來最大減幅，減少的幅度接近3成，各行各業普遍都有減少的情況，尤其是製造業前幾次都是增加的情況，這次也呈現減少，約減少近4千人。

另外，黃維琛也說，在批發零售、運輸倉儲及住宿餐飲的部分，也受到國內振興經濟的影響，國旅的需求大增，包含支援服務業中的旅行社也都受惠。

不過，黃維琛也提到，這是製造業雖然有下降的情況，不過部分製造業還是以外銷為主，可能還是會受到國外疫情封城的影響，這些接下來都還會持續觀察。