萌爆！麥當勞推「小小兵萬用置物籃」　4主角同時登場全台限量7萬個

▲麥當勞聯名推「小小兵萬用置物籃」，4主角同時登場，其中還有新角色亮相，全台限量7萬個。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

麥當勞萬用置物籃系列每次推出便造成轟動，曾經推出美樂蒂、Hello Kitty都在6到8小時內完售，此次為了慶祝小小兵上映10週年，將聯名推出萌力爆表的「小小兵萬用置物籃」，可同時擁有4個人氣主角，其中還有第2集新角色亮相！消費者在8月12日上午11時起至9月8日購買任何套餐加價269元，或單買319元即可獲得，全台限量7萬個，售完為止。

▲▼看準動畫界巨星「小小兵」10週年，麥當勞推出「小小兵萬用置物籃」。（圖／業者提供）



看準動畫界巨星「小小兵」上映10週年，麥當勞推出「小小兵萬用置物籃」，外觀是小小兵最愛的香蕉，還可以讓粉絲一次擁有4位人氣主角，包括領袖凱文(Kevin)、能幹又叛逆的史都華(Stuart)、具有童心又溫柔的的蘿蔔(Bob)；另外還有全新帶著牙套，即將在《小小兵2：格魯的崛起》亮相的新角色拖拖(Otto)。

▲▼同時也擁有過往3種實用的使用方式，「手提」、「車掛」、「平擺」都沒問題。（圖／業者提供）

業者表示，雖然電影延後一年（2021）上映，但粉絲們可以搶先擁有萌力爆表的小小兵置物籃，而置物籃體積適中、重量輕便，有足夠的置物空間，同時也擁有過往3種實用的使用方式，「手提」、「車掛」、「平擺」都沒問題，可以帶去野餐，也適合帶去海邊裝沙、玩水，預計開賣首日能為餐廳帶來約1成的來客數成長。

▲▼可以帶去野餐，也適合帶去海邊裝沙、玩水可以帶去野餐，也適合帶去海邊裝沙、玩水。（圖／業者提供）

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