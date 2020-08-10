快訊／「6號颱」快閃突襲台灣！海陸警齊發　蘇貞昌急衝氣象局視察

▲氣象局發布海陸颱風警報，蘇貞昌視察氣象局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

今年第6號颱風今（10）日上午8點生成，由於距離台灣極近，氣象局10:30同時發布海上陸上颱風警報，陸警範圍澎湖率先納入；海警範圍則涵蓋巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面。由於海陸警來得突然，行政院長蘇貞昌上午11點也赴氣象局視察。

請繼續往下閱讀...

▲今年第6號颱風生成，氣象局10:30海陸警齊發。（圖／中央氣象局）

行政院長蘇貞昌上午11點來到氣象局視察，他說颱風突然來了，很感謝氣象局能夠掌握各項資訊向國人報告，他要感謝所有同仁用心努力為大家掌握最新資訊。

蘇貞昌表示，天有不測風雲，雖然有氣象局幫忙掌握一切資訊，但提醒國人在颱風季還是要好好警惕，多一分準備少一分災害，也少一分負擔。

蘇貞昌表示，感謝氣象局領先全球升格在台灣附近的颱風，他也說，氣象局爭取提升各種設備，10億經費行政院都已經編入，希望透過用更好的儀器不斷更新，讓台灣都能持續領先全球，提供民眾更好的資料，減少災害發生。

▲海陸颱風警報發布，氣象局課長羅雅尹說明。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局課長羅雅尹表示，今年第6號颱風上午8點生成，目前位於鵝鑾鼻西南方390公里海面上，持續朝台灣海峽南部接近，氣象局已於10:30發布海上陸上颱風警報。

羅雅尹說，第6號颱風所處環境有利於增強，未來路徑將朝北北東轉偏北方向，從台灣海峽接近後，明天登陸中國大陸福建，今晚到明天上半天是颱風最接近台灣的時候。

降雨部分，隨著颱風外圍雲系及環流逐漸靠近，南部、東南部已陸續有短暫陣雨或雷雨出現，今下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生，要慎防大雨，甚至是豪雨。

▲▼熱帶低壓生成第6號颱風。（圖／中央氣象局）

根據最新氣象資料顯示，第6號颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。

陸上警戒範圍先將澎湖納入，當地應嚴加戒備並防強風豪雨；至於海警部分，以巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面為主，行作業船隻應嚴加戒備。

各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

▲今明兩天雨勢最明顯，南部、東南部防豪雨發生。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來