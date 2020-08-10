LIVE／6號颱突襲「2地區越晚雨越大」　氣象局11:40最新說明

生活中心／綜合報導

位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓今（10）日上午發展為今年第6號颱風，由於距離台灣極近，氣象局已經於10:30同時發布海上陸上颱風警報，11:40將召開記者會說明最新動態。陸警範圍澎湖率先納入，應嚴加戒備並防強風豪雨；海警範圍則涵蓋巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面行作業船隻應嚴加戒備。

▲熱帶低壓生成第6號颱風。（圖／中央氣象局）



請繼續往下閱讀...

▲11時30分第六號颱風第2報。（圖／中央氣象局）



氣象預報員張承傳表示，第6號颱風未來路徑偏北，將往金門方向過去，預計今天晚上離台灣最近，明天上午就會登陸中國大陸。除了海上要警戒之外，陸警部分以金門、澎湖為主，但將視暴風圈範圍而定，不排除南部也有機會納入。

各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

▲今明兩天雨勢最明顯，南部、東南部防豪雨發生。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來