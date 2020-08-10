新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

▲全球金融市場在疫情間上沖下洗，如今隨著各國祭出救市政策，帶動資金狂潮來襲。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

後疫情時代，全球金融市場走過上沖下洗的劇烈震盪，各國央行祭出量化寬鬆（QE），帶動資金狂潮來襲，小資族若想趁著新台幣強勢升值之際，布局外幣資產，以降低投資成本。外銀分析，美元下半年將走弱，而澳幣、英鎊、歐元有機會走升。

新台幣升值幅度驚人，兌換美元匯率從今年初的3字頭走向2字頭，不斷改寫逾2年新高價位，幣值明顯變大，同樣金額可換到更多的外幣。一名從事企劃工作的琳琳近期看到新台幣強勢升值，想趁機分批買入買一些美元、歐元、英鎊等外幣，但卻不知道何時是布局外幣資產的好時機？

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瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能表示，美國聯準會貨幣寬鬆是美元翻貶的關鍵，儘管疫情可能二度爆發，可能讓資金流入美元避險，但預估在聯準會政策引導下，美元欲強不易。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡分析，隨著各國央行採取空前的寬鬆貨幣政策救市，風險性資產回穩，削弱了美元避險需求，預期美元指數下半年將下跌5%至7%。





▲外銀對外幣下半年走勢看法。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

同樣實施寬鬆政策的歐洲，預期將因美元利差縮小、歐盟復甦計畫挹注動能，陳太齡預期，將吸引資金流入相對被低估的歐元，預期下半年歐元兌美元將反彈至1.19。

另一個被看好的貨幣則是英鎊，除了同樣受惠於美元疲軟外，陳太齡認為，英國脫歐後，英鎊仍處於被嚴重低估的價位，預期在外國資本流入支撐下，英鎊兌美元有機會反彈至1.32。

至於澳幣則跟隨風險偏好水漲船高，陳太齡表示，澳幣已扭轉長期跌勢緩步回升，澳幣兌美元也從3月的低點（0.58）回升，並挑戰0.7位置，長線有機會升至0.74。

外幣已是民眾基本投資工具之一，銀行主管表示，各國主要貨幣具有循環周期性，不太可能出現無止盡走升或下跌的走勢，儘管市場看衰美元，但美元仍是全球主要流通貨幣，建議仍維持一定的外幣配置部位，以多元平衡布局策略來分散風險。