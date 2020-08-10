輔導會主委馮世寬視導高榮台南分院　肯定高齡關懷及安寧醫療服務推展成效

▲輔導會主委馮世寬率員視察高雄榮民總醫院台南分院，肯定高齡關懷及安寧醫療服務推展成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



輔導會主委馮世寬率領榮民榮眷基金會尤志煌秘書長、就養處厲以剛處長、就醫處陳正榮處長及服照處呂德義副處長等人，走訪台南榮家後，訪視高雄榮民總醫院台南分院，聽取外牆更新簡報，對將老舊建築物外牆做翻新、拉皮、整平、防水、美化等多道工序後，能提升民眾對榮民醫院觀感與價值，給予相當的肯定。

隨後探視過去同袍之遺眷曹劍秋奶奶、與家屬輕鬆地閒話家常，除關心曹奶奶健康狀況及受照顧情形外，並親自致贈營養品，祝福曹奶奶身體安康、福壽延年，現場氣氛溫馨與熱絡。

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之後，實地參觀2019年10月成立的安寧病房，由醫院安寧照護中心主任曾淨琦進行現場說明，對為癌末病患及家屬提供身、心、靈的整體照護予緩解痛苦承受，在硬體設備上，從多用途活動室、洗沐室洗澡機、諮商室、志工室、祝禱室等規劃設計；在照護技巧、關係和解、善終圓夢等，讓期末患者與家屬擁有「愛心」、「關心」、「耐心」、「用心」、「放心」的安適環境而努力，表示非常的讚揚，並在安寧病房一位印度詩人泰戈爾作品「生命之花」中所述，有如夏花之燦爛，秋花之靜美的紀念版上，親自簽上「大鵬」兩字，以表示對安寧病房照護上之敬佩。

馮世寬主委，最後表示聽取高榮臺南分院與台南、佳里、岡山榮家金字塔醫療整合之簡報後，強調榮民在過去對國家有重大之貢獻，我們應以崇功報勳的心理，對他們多加照顧，對王院長及全體醫護人員的工作表現，更給予高度的肯定。由於父親節將屆，主委也祝福長輩們健康快樂，闔家平安。

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