北富銀總座遭爆涉不當授信　金管會主委黃天牧：有吹哨者

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北富邦銀行程耀輝涉及不當施壓授信案風波，金管會主委黃天牧今（10）日表示，「有吹哨者提供的資料」，至於涉及情節嚴不嚴重再檢查報告後再判斷，但也不能毋枉毋縱，會看最後事實來判斷。

金管會主委黃天牧今天出席「109年銀行業公平待客原則評核表揚典禮」時，被問及北富銀授信弊案，他對此表示，上周五檢查局同仁已進駐，當然也不單是為了此案，主要是海外分行授信案。

請繼續往下閱讀...

媒體追問這次檢查重點為何？黃天牧指出，這是檢察人員工作的責任，因此不太清楚細節，但主要是檢查對海外分行授信案及這個案子。

至於是否調查程耀輝疑似收錢情況？黃天牧說，目前正在檢查，同時這也是銀行的重大偶發，所以銀行會提供查核報告，主管機關會根據該相關資料進行最後判斷。

外界關注是否為吹哨者案？黃天牧認為，「有吹哨者提供的資料」，至於是否為第一手資料，他則說，「是不是第一手我不知道，但我們有接獲一些訊息」。

另針對該案部分屬實或出現嚴重缺失？黃天牧也提及，嚴不嚴重再檢查報告後再判斷，但也不能毋枉毋縱，會看最後事實來判斷。

黃天牧指出，目前就是盡快蒐集相關資料，銀行一切都是穩定的，檢查也需要一點時間，外界也有些期待，但會盡快調查。